Kundservicemedarbetare På Deltid Till Kones Larmcentral!

2026-01-03
Vill du göra skillnad i ditt arbete genom att säkerställa säkerhet för KONEs kunder? Vi utökar nu vår studentpool på deltid hos KONE där du kommer bemanna företagets larmcentral och ta emot felanmälningar. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för KONEs räkning en Kundservicemedarbetare på deltid där du kommer arbeta med felanmälningar i larmcentralen på huvudkontoret i Kista! Du kommer att bidra med ett viktigt jobb för att säkerställa säkerhet för alla som använder företagets produkter.
Starten är omgående där du förväntas arbeta två pass i veckan under terminerna och uppemot heltid under lov såsom sommar och jul.
Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare kommer dina arbetsuppgifter bestå av att via telefon ta emot felanmälningar och larm från kunder och privatpersoner. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta mot att nå företagets högt uppställda servicemål. Du kommer att få en gedigen introduktion på plats och ha en Teamleader som närmsta chef. Tillsammans med din teamleader kommer ni att följa upp och du har möjlighet att ständigt utvecklas!
Du kommer till exempel att:
• Identifiera säkerhetssituationer och hantera dessa genom att lämna lämpliga anvisningar
• Hantera ett ärende till dess att ärendet accepterats av en tekniker
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av serviceinriktat arbete
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i så väl i tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av kundservice med telefon som främsta arbetsverktyg
För att lyckas väl i rollen som kundservicemedarbetare hos KONE krävs det att du är fokuserad på att hjälpa deras kunder och dina kollegor. Vi värdesätter personliga egenskaper som skapar trygghet och relation med alla som kontaktar KONE. Vi tror också att du är en glad och positiv person som gillar att arbeta i en miljö där tempot stundtals är högt. Du kommer att ha mycket kontakt med företagskunder, privatpersoner, servicetekniker och arbetsledare vilket kräver god samarbetsförmåga. Du är en utpräglad lagspelare och har även förmågan att prestera individuellt. Vidare ser vi även att du förstår vikten av ett gott och professionellt beteende på en seriös arbetsplats.
Övrig information
• Start: Omgående och sträcker sig långsiktigt under studieperioden
• Omfattning: Deltid under terminerna och uppemot heltid under sommar/jul
• Arbetstider: 2 pass i veckan vilka är förlagda mellan 7-17, måndag - fredag. De flesta pass är halvdagar (07-12 eller 11-17) men heldagar kan förekomma
• Placering: Kista
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
INFORMATION OM FÖRETAGET
