Kundservicemedarbetare på deltid till Jobbland
Jobbland är en del av Duunitori Group, Nordens ledande bolag inom rekryteringsmarknadsföring och employer branding. I Sverige driver dom två starka jobbsajter, Jobbland och Jobbsafari, och finns även etablerade i Finland och Norge. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa riktigt bra serviceupplevelser för deras användare.
Jobbland är din karriärplattform och jobbsökarsajt i Sverige. Dom vill göra jobbsökandet enkelt, motiverande och fullt av möjligheter. Hos Jobbland hittar användare inte bara lediga jobb, utan också råd, tips och inspiration genom hela arbetslivet. På uppdrag av Jobbland söker vi nu en Kundtjänstmedarbetare på deltid. I rollen blir du en viktig del av marknads- och kommunikationsteamet och arbetar nära Marketing Manager Ebba, som du även rapporterar till. Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare är du ofta den första kontakten för deras användare, både arbetssökande och arbetsgivare, och du spelar en central roll i att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder. I rollen kommer du främst att arbeta med skriftlig kundservice och support kopplad till deras webbsajter. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:
Besvara inkommande mejl och frågor från arbetsgivare och arbetstagare
Ge råd kring användarprofiler, annonser och funktionalitet
Felsöka, hantera klagomål och uppdatera annonstexter
Ha kontakt med media och samarbetspartners såsom digitala byrårer
Arbeta i interna system och eskalera ärenden vid behov
Ha löpande intern dialog med andra avdelningar
Tjänsten omfattar cirka 10 timmar per vecka, fördelat på 4-5 dagar. Arbetstiderna är förlagda vardagar mellan kl. 9-17, med flexibelt schema. Efter genomförd onboarding finns möjlighet till arbete hemifrån.
Din profil:
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och som gillar att hjälpa människor på ett lösningsorienterad och professionellt sätt.
Du har jobbat inom service och haft kundkontakt
Meriterande med erfarenhet av kundservice via mejl/chatt
Lösningsorienterad och serviceminded
Självständig och ansvarstagande
Flexibel och engagerad
Positiv, glad och kommunikativ
Du erbjuds
En flexibel deltidsroll i ett växande nordiskt bolag
Möjlighet att arbeta på distans efter onboarding
Nära samarbete i ett engagerat team
En arbetsplats där service, kvalitet och trivsel står i fokus
Jobbland är ett bolag med cirka 50 medarbetare totalt och en stark tillhörighet till en större organisation via Duunitori Group. Här får du möjlighet att bidra, utvecklas och vara en del av en plattform som gör verklig skillnad för människor i deras arbetsliv. Du anställs som konsult hos Charlie.
