Kundservicemedarbetare på deltid till inkassobolag
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill bli en del av ett engagerat team som dagligen hjälper människor att hitta vägar framåt i sina ekonomiska utmaningar. Läs mer nedan och välkommen in med din ansökan redan idag, då start är 2 januari!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning Kundservicemedarbetare. Uppdraget är på deltid, ca 20 h i veckan under kontorstider måndag - fredag, med start 2 januari och sträcker sig till och med augusti 2026.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som Kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med utgående samtal med tillhörande dokumentation. Ditt huvudfokus är att snabbt förstå varje samtal, erbjuda lösningar som avbetalningsplaner och informera om andra möjligheter för att hjälpa kunderna att hantera sin ekonomi.
Du kommer att vara en viktig länk i processen att stötta individer genom utmanande ekonomiska situationer, där snabb uppfattningsförmåga, högkvalitativ service och flexibilitet är avgörande. Arbetet innebär även högt tempo, repetitiva moment och givande kundmöten där du gör verklig skillnad. Vår kund erbjuder en introduktion med medlyssning och teori för att du snabbt ska komma in i rollen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
• Studerar på eftergymnasial nivå med examen tidigast i juni 2026 eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% under hela uppdraget
• Är trygg i att använda telefon som främsta arbetsverktyg
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet inom kundservice med telefon som främsta arbetsverktyg
• Har erfarenhet inom inkasso
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är serviceinriktad och lyhörd som person med god kommunikativ förmåga. Rollen kräver att du trivs i ett högt tempo, där samtalen kommer automatiskt och arbetsuppgifterna ofta är repetitiva. Du behöver vara flexibel och kunna växla mellan olika uppgifter, samtidigt som du håller fokus och kvalitet även under press. Du blir inte stressad av snabba skiften utan behåller lugnet och professionalismen i varje kundmöte.
Information: Bakgrundskontroller kommer genomföras innan anställning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116156". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9629964