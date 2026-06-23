Kundservicemedarbetare på deltid till Boo Energi!
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Pluggar du och vill kombinera studierna med ett meriterande extrajobb? Brinner du för kundservice och vill kombinera det med försäljning? Vill du jobba i ett lokalt energibolag med engagerade kollegor och högt tempo? Då kan rollen som kundservicemedarbetare på Boo Energi vara något för dig!
Om Boo Energi
Boo Energi är ett medlemsägt energibolag med över 100 års historia och stark lokal förankring i Saltsjö-Boo, Nacka. Verksamheten omfattar elnät i delar av Nacka och Värmdö, elhandel samt moderna och hållbara energitjänster såsom solceller, batterilagring och laddlösningar. Ambitionen är att göra det enkelt för kunderna att fatta energismarta och framtidssäkra val.
Hos Boo Energi blir du inte en i mängden. Här möter du ett lokalt energibolag med ett stort hjärta, korta beslutsvägar och nära samarbete. Kulturen skapar goda förutsättningar för en roll med stor frihet under ansvar och möjligheten att arbeta med en samhällsviktig produkt inom ett välrenommerat och tryggt varumärke.
Om tjänsten som Kundservicemedarbetare på deltid
Som kundservicemedarbetare blir du en del av Boo Energis kundserviceteam. Du hanterar både inkommande och utgående samtal, chatt och mejl samt tar emot kunder på plats. Du arbetar aktivt med försäljning av elavtal samt återupptar dialogen med tidigare kunder.
Du blir en viktig del i teamet och bidrar både till att ge god service och att driva försäljningen framåt. Rollen är tempofylld, varierad och kräver att du tar ansvar och trivs med att både arbeta självständigt och tillsammans med kollegor. Tjänsten är på deltid med flexibla arbetstider, cirka 2 dagar i veckan och mer vid arbetstoppar, exempelvis i december. Vi anpassar upplägget efter dina studier.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera kundärenden via telefon, chatt, mejl och kunder på plats
Driva försäljning av elavtal till befintliga, potentiella och tidigare kunder
Säkerställa hög kundnöjdhet genom uppföljning och rådgivning
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och gillar försäljning. Som person är du driven och initiativrik där du motiveras av roller där du får ta ägandeskap och ansvar. Du är en relationsbyggare och anpassar dig efter olika kunders behov. Vidare har du ett strukturerat förhållningssätt där du har förmågan att prioritera och vara proaktiv bland dina arbetsuppgifter.
Viktigt för tjänsten är:
Pågående eftergymnasiala studier med minst ett år kvar
Intresse för kundservice och försäljning
Bekväm med telefonen som arbetsverktyg
God systemvana
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning
Erfarenhet av CRM-system
Tidigare jobbat inom elhandel
Boo Energi erbjuder
Hos Boo Energi blir du en del av ett engagerat team i en varm och familjär arbetsmiljö. Du får möjlighet att utvecklas inom kundservice och försäljning, utvecklas i din roll och bidra till företagets framgång. Dessutom erbjuds konkurrenskraftig lön med provision, samt gym- och pool i lokalerna.Publiceringsdatum2026-06-23Övrig information
Start: septemberOmfattning: Deltid under studieperioden ca 2 dagar i veckan, med möjlighet att jobba mer under lovPlacering: Saltsjö-BooLön: Timlön + provision
Låter tjänsten som Kundservicemedarbetare intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Värmdövägen 657 (visa karta
)
132 23 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Boo Energi Kontakt
Recruitment Consultant
Petra Nordberg petra@needo.se +46739399513 Jobbnummer
9974669