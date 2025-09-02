Kundservicemedarbetare med tullkompetens på heltid
2025-09-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
Vår kund, en ledande aktör inom logistik, söker nu en Kundservicearbetare med tullkompetens för att förstärka sitt team. Detta är en nyckelroll för att säkerställa smidiga import- och exportflöden. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Kundservicemedarbetare med tullkompetens. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig långsiktigt såvida alla parter är nöjda.
Vår kund erbjuder en långsiktig roll i en dynamisk miljö där din tullkompetens är avgörande för verksamhetens framgång. Du blir en del av ett engagerat team med möjlighet att utvecklas inom logistikbranschen och bidra till effektiva globala flöden.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare är du nyckelperson i att hantera och utveckla kundrelationer samt säkerställa högkvalitativ servicegrad varje dag. I rollen är du vår första kontaktpunkt för kunder via såväl telefon som email - alltid med ett professionellt och hjälpsamt bemötande. Rollen innefattar hantering av bokningar inom både inrikes- och utrikestransporter där ansvarsområden är att supportera kunder samt koordinera bokningar i deras bokningssystem.
Vidare omfattar rollen administrativ hantering av tullärenden, dokumentkontroll och ekonomisk uppföljning för import- och exportflöden. Med din tullkompetens säkerställer du korrekt tullhantering för inrikes och utrikes sändningar. Du kontrollerar dokumentation, säkerställer regelefterlevnad och bidrar till effektiva logistikprocesser i nära samarbete med teamet. Rollen inkluderar även enklare ekonomiska och administrativa uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av tulladministration och därigenom kunskap om tullregler och tillhörande lagar
• Har arbetslivserfarenhet av service och bekväm att använda telefon som främsta arbetsverktyg
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
För denna roll värderar vi dina personliga egenskaper högt. Vi söker en serviceinriktad person som kan upprätthålla en hög servicenivå och effektivt hantera ärenden, alltid med fokus på att leverera professionell service. Du bör vara kommunikativ och ha förmågan att uttrycka dig tydligt och rakt. Vidare är det viktigt att du är noggrann och ordningsam med en förmåga att korrekt hantera och registrera kunduppgifter och annan relevant information.
Övrig information:
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, 40 h/v
• Uppdrag: Långsiktigt såvida alla parter är nöjda
• Placering: Södertälje
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
INFORMATION OM FÖRETAGET
