Kundservicemedarbetare med säljfokus till stor kund i Umeå!
Vi söker nu en engagerad och driven kundkommunikatör till en av våra större kunder i centrala Umeå!
Som kundservicemedarbetare kommer du att ha en viktig roll i att ge professionell service till både privat- och företagskunder genom telefon, e-post och andra digitala kanaler.
Du kommer att hantera ärenden kopplade till avtal, fakturor och flyttfrågor, samtidigt som du aktivt säljer företagets tjänster vid inkommande samtal. Du ingår i företagets säljorganisation där utringande försäljning är en viktig del av rollen, och du kommer proaktivt kontakta kunder för att erbjuda tjänster och lösningar och sporras av att jobba mot uppsatta säljmål.
Tjänsten startar omgående eller enligt överenskommelse och sträcker sig över sex månader, med möjligheter till förlängning. Du kommer att vara placerad i centrala Umeå, där du blir en del av ett engagerat team i en dynamisk arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har fullgjord gymnasieutbildning.
• Har erfarenhet av kundservice och dokumenterad erfarenhet med gott resultat av telefonförsäljning.
• Har god datavana och kan hantera flera ärenden samtidigt.
• Trivs i en dynamisk miljö och är självgående.
• Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Vid frågor gällande tjänsten kontakta Team Umeå. Välkommen!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
