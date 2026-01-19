Kundservicemedarbetare med säljfokus - privatmarknad till Tranås Energi
Trivs du i en roll där struktur, systemförståelse och kundbemötande är lika viktiga som försäljning? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du möter människor i vardagsnära frågor - samtidigt som du hanterar komplexa IT-system? Då kan den här rollen på Tranås Energi vara rätt för dig.Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
I hjärtat av Småland ligger Tranås - en småstad med närhet till natur, vatten och storstad. Här verkar Tranås Energi och Tranås Energi Elnät, ett kommunägt bolag som ansvarar för distribution och försäljning av el, fjärrvärme och fiber samt hanterar vatten och avfall. Vi är en viktig del av vardagen för både privatpersoner och företag - lokalt i Tranås och i hela Sverige. Våra medarbetare arbetar nära kunderna och skapar trygghet genom hög service, stabila leveranser och ett långsiktigt engagemang för miljö och biologisk mångfald.Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare med säljfokus arbetar du mot privatmarknaden i en bred och ansvarsfull roll. Du blir en del av en familjär arbetsmiljö där ansvar, samarbete och engagemang står i fokus. Samtidigt arbetar du i moderna och avancerade verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på kvalitet, service och korrekt hantering.
I rollen hanterar du kundärenden från start till mål - ofta parallellt i flera system - och vägleder kunder kring elavtal, abonnemang och andra tjänster. Du kombinerar service och försäljning med administrativt arbete och har många kontaktytor, både internt och externt.
Rollen innebär bland annat att du:
Ger kundservice och rådgivning via telefon och ärendesystem
Arbetar med nyteckningar och omteckningar av elhandelsavtal till privatpersoner
Har löpande kontakt med kunder och nätbolag i kund- och avtalsrelaterade frågor
Arbetar med varierande administrativa uppgifter och kundärenden kopplade till Renhållning i Tranås kommunProfil
Vi söker dig som är mycket systemvan och som trivs i en roll där korrekthet, noggrannhet och struktur är helt avgörande för att arbetet ska bli rätt. Du har lätt för att sätta dig in i nya och komplexa IT-system, är van vid att arbeta i flera system parallellt och använder Officepaketet obehindrat som en naturlig del av din vardag. Du kommunicerar också väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du är en lagspelare som förstår värdet av samarbete, ansvar och gemensamma arbetssätt. Hos oss lyckas vi tillsammans - vilket kräver att du är strukturerad, pålitlig och tar fullt ansvar för dina arbetsuppgifter, även i ett högt tempo och när förutsättningarna förändras.
Samtidigt har du en stark humanitär och social förmåga. Du möter kunder professionellt och tryggt, oavsett situation, och kommunicerar med:
Lyhördhet, tydlighet och respekt
Professionalitet även i komplexa eller känsliga ärenden
Förmåga att snabbt ställa om utan att tappa struktur, kvalitet eller servicegrad
Du lämnar inget halvdant, följer ärenden hela vägen i mål och kan stå för det arbete du levererar - både gentemot kunder och kollegor.
Vi erbjuder
Vikariat på 75-100 %
Flextid när arbetet tillåter
Möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka
En arbetsplats där trivsel, samarbete och de
mjuka frågorna är viktiga
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar Tranås Energi med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Går du vidare i urvalet så blir nästa steg två digitala test där du gör ett personlighets- och ett kapacitetstest. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03, gentonis.gjikokaj@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
