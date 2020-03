Kundservicemedarbetare med goda kunskaper i Norska. - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-16Brinner du för service, är kundorienterad och vill vara en del av ett snabbväxande bolag inom finansbranschen? Har du goda kunskaper i norska språket och därmed kan hantera norska kunder? Ta då chansen att söka tjänsten som Customer Service Specialist mot norska kunder!Du kommer att tillhöra ett sammansvetsat team som tillsammans har många gemensamma aktiviteter. Vidare spelar du en stor roll i bolagets framgång och får vara med och påverka på riktigt.2020-03-16Företaget är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella lösningar och tjänster för privatpersoner och företag i större delen av Norden och övriga Europa. En snabbt växande aktör på finansmarknaden som vet hur lönsam tillväxt skapas.Du kommer att arbeta på avdelningen Consumer Finance och tillhöra ett team på fem personer. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:Kundkontakt via telefon och mailHantera inkommande ärenden från befintliga samt nya kunderBesvara frågor kring lån, krediter och sparkonton för privatpersoner.Vi söker dig som:Är serviceinriktad och drivs av att göra kunder nöjdaÄr flexibel när det gäller arbetsuppgifter och situationerÄr noggrann och en problemlösareHar god datorvanaBehärskar svenska flytande i tal och skriftBesitter goda kunskaper i norska och engelskaHar en gymnasieexamenPlats: StockholmFast lön samt mycket goda tillkommande förmåner ingår. Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse.Denna rekrytering hanteras av AMGA part of Barona. Vi är ett bolag med expertis inom kundservice, bank/finans, försäkring och försäljning. Vi är specialiserade på konsulttjänster, rekrytering och affärsutveckling. Företaget är medlem i Almega Tjänsteföretagen och tillämpar kollektivavtal för branschen.Intervjuer hålls löpande och med bakgrund av omgående start kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2020-03-29, så skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-29Barona Professionals AB5152939