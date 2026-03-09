Kundservicemedarbetare med fokus på service, hållbarhet och utveckling
2026-03-09
Vill du göra skillnad i människors vardag - varje dag?
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar service, problemlösning och samhällsnytta? Trivs du med att hjälpa människor, skapa struktur och samtidigt bidra till en mer hållbar stad? Då kan du vara vår nästa kollega!
Hos oss får du ett omväxlande och utåtriktat arbete där du varje dag hjälper invånare i Göteborg att navigera frågor kring avfall, vatten och avlopp - viktiga samhällsfunktioner som påverkar både miljö och människors vardag.
Arbetet innebär många kundkontakter varje dag via telefon och mejl. Frågorna varierar från enkla informationsärenden till mer komplexa situationer där du behöver söka information i flera system samtidigt som du bemöter kunden professionellt. Arbetet passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar ansvar och vill utvecklas inom service och administration. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, lär av varandra och tillsammans skapar bra service för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som kundserviceassistent är du en viktig kontaktpunkt mellan våra kunder, avfallsentreprenörer och verksamheten. Du arbetar självständigt med att guida kunder och driva ärenden framåt genom att:
- Besvara frågor via telefon och mejl om avfall, vatten och avlopp.
- Ta emot och registrerar beställningar, ändringar och administrativa ärenden.
- Informera och ge råd kring våra tjänster och bidra till mer miljömedvetna val.
- Söka information internt och externt för att hitta rätt lösningar.
- Fungera som länk mellan verksamheten och entreprenörer som utför avfallshämtning.
- Hantera underlag som genererar fakturor samt andra administrativa uppgifter.
Du arbetar i flera IT-system och får ett brett kontaktnät samt god insyn i verksamheten. Arbetet innebär att du ofta hanterar flera parallella ärenden samtidigt och själv ansvarar för att följa upp och avsluta dem. Du får introduktion och stöd av kollegor, men förväntas snabbt bli trygg i att arbeta självständigt inom givna ramar.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi satsar på nya arbetssätt och modern teknik för att möta framtidens kundbehov.Kvalifikationer
Vem är du?
I den här tjänsten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen kräver att du är trygg i telefonkontakt och trivs med att ha daglig dialog med kunder. Arbetet innebär telefonbaserad kundservice under större delen av arbetsdagen, där du professionellt och förtroendeingivande hanterar både enklare och mer krävande kundärenden. Vi söker dig som har en stark servicekänsla, är lösningsorienterad och kan bemöta kunder på ett professionellt sätt även i mer utmanande situationer. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för att driva dina ärenden framåt och aktivt söka den information som krävs för att ge korrekta svar. Rollen ställer också krav på att du kan prioritera ditt arbete, hålla struktur i dina ärenden och leverera god service även när arbetstempot är högt. Efter introduktion förväntas du snabbt kunna arbeta självständigt inom givna ramar och ta fullt ansvar för dina kundärenden, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i teamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Kan självständigt ta ansvar för att driva flera parallella kundärenden från start till avslut.
- Har god problemlösningsförmåga och hög stresstålighet.
- Är noggrann och organiserad i ditt arbete.
- Trivs med samarbete och delar gärna idéer med kollegor.
- Är nyfiken och lär dig snabbt nya arbetsuppgifter och olika digitala system.
- Tar eget ansvar och fattar beslut inom givna ramar.
Vi söker dig som har:
- Gymnasieexamen.
- Minst tre års erfarenhet av liknande arbete från kundtjänst, callcenter, annat arbete med kundservice via telefon eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- God förmåga att snabbt söka och tolka information i digitala system samt förmedla den tydligt till kund.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av kundservice via chatt eller sociala medier.
- Arbetat med frågor inom VA eller avfall.
- Kunskap om regelverk kopplat till fastighetsägare och verksamheter.
- Tidigare erfarenhet av ärendehantering i digitala system ses som särskilt meriterande. Anställningsvillkor
Som en del av din ansökan vill vi att du kort beskriver ett tillfälle då du hjälpte en kund eller person att lösa ett problem. Berätta också vad du uppskattar med att arbeta i kundservice via telefon och digitala kanaler.
Vill du också vara med och utveckla en kundservice i framkant? Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
