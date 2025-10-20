Kundservicemedarbetare med fokus på IT & Print
2025-10-20
Kundservicemedarbetare med fokus på Print & IT - Bli en del av vår kunds tillväxtresa!
Är du en serviceinriktad problemlösare med ett genuint intresse för print och IT? Vill du utvecklas långsiktigt i ett företag som satsar på sina medarbetare och har kul på vägen? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu en ny stjärna vår kunds kundserviceteam - och vi vill gärna ha dig med så snart som möjligt!
Om oss
Vår kund erbjuder smarta lösningar inom telefoni, print, IT och AV till företag i hela Norden. Deras mission? Att göra arbetsdagen enklare för deras kunder genom teknik som bara fungerar. Hos vår kund får du chansen att växa både professionellt och personligt - tillsammans med ett engagerat team i ett marknadsledande bolag där trivsel och framgång går hand i hand.
Målet är att under 2027 vara 45 medarbetare och omsätta ca 180 miljoner. Vår kund jobbar med franchiseföretagare, branschorganisationer och investmentbolag som värdesätter enkelhet, effektiv teknik och förstklassig service.
Vad du får hos oss
• Ett arbetsklimat med stark laganda där ni utvecklas tillsammans.
• En fartfylld vardag med mycket glädje och energi.
• Ett nybyggt, ljust kontor med bra kommunikationer i Sickla.
• Ett viktigt uppdrag i ett kompetent team som levererar kundservice i toppklass till några av Sveriges främsta franchisekedjor.
Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare jobbar du vardagar kl. 8-17 och hanterar ärenden enligt vår kunds SLA:er. Du kommer bland annat att:
• Besvara kundärenden via mail, telefon och ärendehantering (Zendesk).
• Ge grundläggande support inom print och IT - t.ex. felsökning av skrivare, klientdatorer och Microsoft 365-konton.
• Hjälpa användare med enklare installationer och konfigurationer.
• Eskalera komplexa ärenden till 2nd line eller specialistteam.
• Säkerställa att ärenden löses i tid med hög kundnöjdhet.
• Hjälpa kunder med orderläggning för tekniker- och printärenden.
• Bidra till förbättring av rutiner och dokumentation i teamet.
Vi söker dig som
• Har minst 1 års erfarenhet av kundservice inom print, IT eller telefoni.
• Är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och brinner för att ge service i världsklass.
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
• Identifierar dig med vår kunds värderingar och vill vara med och göra skillnad.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
