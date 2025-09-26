Kundservicemedarbetare med fokus på avtalshantering
2025-09-26
Elify Energy Group är en koncern som driver 13 elhandelsbolag i Norden och vi tillhandahåller el till kunder i både Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Att vara en del av Elify Energy Group innebär en fartfylld resa som uppmuntrar till ansvarstagande och såklart att ha kul på jobbet!Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare med fokus på avtalshantering så kommer du främst att sitta med utgående samtal och mejlkontakt till kunder som tillexempel gjort en flyttanmälan, byter elbolag eller har ett avtal som börjar närma sig sitt slut. Fokus i rollen är att leverera en hög kundnöjdhet och vara en hjälpande hand i processen att välja elavtal.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Inkommande samtal och mejl för offerter och uppsägningar.
Utgående samtal och mejl för kunder som gjort flyttanmälan, byter elavtal och avtal som närmar sig sitt slut.
Fullmaktshantering
Ärendehantering/Återkopplingsärenden.
Vem är du?
Du har gärna tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning eller motsvarande erfarenhet.
Du ska kunna arbeta såväl individuellt som i grupp.
Du behärskar svenska och engelska på en flytande nivå, i både tal och skrift. Om du kan fler språk så är detta meriterande.
Du har en god datorvana.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet i Officepaketet.
Du har tidigare erfarenhet av CRM eller kundsystem.
Kommer jag att få en utbildning?
Alla nyanställda får en internutbildning inom elmarknaden under sin första vecka. Utbildningen är på plats och med full betalning.
Bra att veta:
Under vår rekryteringsprocess så gör vi en bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare.Om tjänsten
Arbetstider: Vardagar, 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Lön: Fast månadslön
https://elifyenergygroup.teamtailor.com/
246 43 LÖDDEKÖPINGE
