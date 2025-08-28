Kundservicemedarbetare med ansvar för provhantering till Tarkett
2025-08-28
Vill du vara med och göra skillnad? Nu söker vi en serviceinriktad problemlösare som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team där du får kombinera kundservice med logistik och provhantering i en internationell miljö? Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare till en ny roll där du får möjlighet att arbeta både med kundservice och med hantering av produktprover för våra trägolv. I denna hybridroll är dina dagar är omväxlande och du kommer ha mycket kundkontakt där du kommer att lägga cirka 60% av din tid på kundserviceuppgifter inom vårt svenska säljbolag och 40% som provkoordinator för affärsenheten Trägolv.
Du blir en viktig del av vårt nordiska team och arbetar nära både kunder, leverantörer och interna funktioner som marknad, försäljning och logistik.
Tjänsten är på heltid, måndag-fredag, med placering i Umeå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kundservice (ca 60%)
Orderhantering och leveransuppföljning
Reklamationshantering
Sälj- och produktsupport via telefon, e-post och digitala kanaler
Websupport och artikel-/prissupport
Kommunikation med både privat- och företagskunder
Administrativa uppgifter i affärs- och kundsystem (SAP, CRM)
Provkoordinator för trägolv (ca 40%)
Koordinering av produktprover och POS-material som ofta används för vårt träsegment inom främst Norden men även övriga Europa (EMEA). (Exempel på POS-material kan tex vara större eller mindre provbitar av våra trägolv men även provställ, skyltar, digitala hjälpmedel etc.)
Service och support till interna kunder inom Norden och övriga Europa (EMEA) gällande provbeställningar och leveranser
Planering och uppföljning av provproduktion
SAP hantering av materialdata, artikelskapande, priskalkylering och kostnadsuppföljning
Kontakt med leverantörer och fabriker kring beställningar och lager
Rapportering och analys av provrelaterade kostnader och KPI:er
Stöd till controlling och budgetarbete
Om dig
Vi söker dig som har några års dokumenterad erfarenhet av kundservice, administration eller logistik och som vill utvecklas i en roll med både kundkontakt och koordinerande arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, strukturerad och analytisk, samtidigt som du trivs med att samarbeta och ge service där många kontaktytor ingår.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket god datorvana och har du erfarenhet av SAP eller liknande system är det starkt meriterande
Ett serviceinriktat arbetssätt och förmåga att ta ansvar
Gärna erfarenhet av e-handel eller digitala kundkanaler
Utbildning inom ekonomi, supply chain eller motsvarande
Om Tarkett
Tarkett har verksamhet i form av både produktion och försäljning av golv i över 100 olika länder. Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal förankring i Umeå där vi har våra lokaler på Umestans företagspark. Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Vi tror att när du trivs i din arbetsmiljö lär du dig mer och når längre, vilket bidrar till innovation och resultat samtidigt som vi tillsammans lyckas ge den bästa möjliga servicen till våra kunder
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Tarkett med OnePartnerGroup. Vi hanterar hela rekryteringsprocessen och all kontakt sker via oss, läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
Vid frågor kontakta Björn Edberg på bjorn.edberg@onepartnergroup.se
eller 072-2279952. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning, tester och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
