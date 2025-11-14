Kundservicemedarbetare för kort uppdrag (2 veckor)
2025-11-14
Vi söker dig som vill stötta ett kundservicecenter under en period med hög belastning. Uppdraget innebär att ta emot inkommande samtal, registrera ärenden och ge grundläggande information till kunder. Du kommer att vara en viktig del i att skapa trygghet för användare som ringer in, även när de upplever frustration eller oro.
Om uppdraget
• Två veckor, 100%, med start 1 december
• Arbetet sker via telefon.
• Fokus på service, kommunikation och korrekt ärendehantering.
• Uppdraget är på plats på kontoret i Malmö
Arbetsuppgifter
• Svara på inkommande kundsamtal.
• Skapa och uppdatera ärenden i ärendehanteringssystem.
• Ge information om pågående driftstörningar och uppskattad lösningstid.
• Hantera stressade eller irriterade kunder på ett lugnt och professionellt sätt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kundservice, gärna via telefon.
• Kommunicerar tydligt och tryggt.
• Är stresstålig, tålmodig och serviceinriktad (viktigt!)
• Har grundläggande datorvana.
Meriterande
• Erfarenhet från telekom eller teknisk support.
• Tidigare arbete i ärendehanteringssystem.
Vill du hoppa på ett snabbt, viktigt och servicefokuserat uppdrag? Sök direkt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
Gigstep AB
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9606243