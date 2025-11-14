Kundservicemedarbetare för kort uppdrag (2 veckor)

Gigstep AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-11-14


Vi söker dig som vill stötta ett kundservicecenter under en period med hög belastning. Uppdraget innebär att ta emot inkommande samtal, registrera ärenden och ge grundläggande information till kunder. Du kommer att vara en viktig del i att skapa trygghet för användare som ringer in, även när de upplever frustration eller oro.
Om uppdraget

• Två veckor, 100%, med start 1 december
• Arbetet sker via telefon.

• Fokus på service, kommunikation och korrekt ärendehantering.
• Uppdraget är på plats på kontoret i Malmö

Arbetsuppgifter

• Svara på inkommande kundsamtal.

• Skapa och uppdatera ärenden i ärendehanteringssystem.

• Ge information om pågående driftstörningar och uppskattad lösningstid.

• Hantera stressade eller irriterade kunder på ett lugnt och professionellt sätt.

Vi söker dig som

• Har erfarenhet av kundservice, gärna via telefon.

• Kommunicerar tydligt och tryggt.

• Är stresstålig, tålmodig och serviceinriktad (viktigt!)

• Har grundläggande datorvana.

Meriterande

• Erfarenhet från telekom eller teknisk support.

• Tidigare arbete i ärendehanteringssystem.


Vill du hoppa på ett snabbt, viktigt och servicefokuserat uppdrag? Sök direkt!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9606243

