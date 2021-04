Kundservicemedarbetare / 100% start 26 april / Kundreskontra til - Bravura Sverige AB - Butikssäljarjobb i Luleå

Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Luleå2021-04-04Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-04Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia de första 6 månaderna med mycket goda möjligheter till förlängning eller anställning hos Telia om båda parter är nöjda.Telia Company verkar inom telekombranschen och hjälper människor samt företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Deras ambition är att vara ledande på alla sina marknader. De verkar internationellt och erbjuder en professionell och föränderlig miljö. Telia Company söker nu medarbetare till sitt kontor i centrala Luleå, där du blir en del av ett team med god gemenskap.Som kundservicemedarbetare ansvarar du för den första kontakten med företagets kunder. Du tar emot inkommande samtal och supporterar kunder på telefon inom området kundreskontra. Frågorna varierar i omfattning och komplexitet och du arbetar för att hitta bra lösningar som bidrar till nöjda kunder. Utöver kundsupport är merförsäljning en del av kundservicen, där du ser över kunds fakturor samt tjänsteutbud. Du erbjuds en gedigen introduktion och har kontinuerlig dialog med din närmaste chef för att utvecklas. Du tillhör en grupp med kollegor i samma roll som du och tillsammans arbetar ni för att hitta bra lösningar för att säkerställa nöjda kunder.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasieutbildningKänsla för god serviceErfarenhet inom kundservice eller teknisk support är meriterandeDu talar och skriver obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelskaI rollen som kundservicemedarbetare på Telia är du serviceinriktad och drivs av att hjälpa kunder där du levererar lösningar. Du har förmåga att sätta kunden i fokus, vara uppmärksam och är tillmötesgående i ditt bemötande. Rollen kräver att du tar egna initiativ och trivs i en social roll med ett varierat arbetstempo samt uppsatta mål.Övrig information:Start: 26 aprilPlats: LuleåLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Kundtjänst, kundservice, kundsupport, support, servicedesk, service, teknisk support, teknik, heltid, helpdesk, faktura, kundreskontraVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-09Bravura Sverige AB5671408