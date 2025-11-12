Kundservicemedarbetare - LF Skadedjursbekämpning i Väst
2025-11-12
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Vill du hjälpa människor och skapa trygghet varje dag? Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team, där din servicekänsla och ditt engagemang gör skillnad för våra kunder.
Vårt erbjudande
* Vi erbjuder fast månadslön, friskvårdsbidrag, lunchsubvention samt bank- och försäkringsrabatter.
* Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt i en bransch som är i ständig förändring.
* Ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och har en viktig roll i företagets framgång.
* Kollegor runt om i landet som brinner för att leverera hög service till våra kunder.
Om jobbet
Som kundservicemedarbetare kommer du arbeta med följande:
* Ta emot och hantera inkommande samtal och mejl från kunder som behöver stöd i samband med skadedjursproblem.
* Registrera arbetsordrar samt säkerställa att våra tekniker får rätt information för att kunna hjälpa kunden på plats.
* Ge vägledning och rådgivning till kunder kring åtgärder och nästa steg, på ett tydligt och professionellt sätt.
Vem är du?
Vi ser att du har utbildning på minst gymnasienivå, god datorvana och gärna erfarenhet från ett kundnära serviceyrke.
Då kundkontakten är en central del av rollen söker vi dig som har god social förmåga, är serviceinriktad och inger förtroende i mötet med andra. Du tar ansvar för ditt arbete, planerar och strukturerar din vardag väl och behåller ett professionellt och lugnt bemötande - även när tempot varierar.
Som medarbetare hos oss delar du även våra värderingar - Enkla, Kreativa och Omtänksamma - och känner igen dig i dem i ditt dagliga arbete.
Länsförsäkringar har i över 170 år verkat för sina kunder, som också är våra ägare, med marknadsledande försäkringslösningar. Genom vår starka lokala förankring och ambition att erbjuda helhetslösningar har vi successivt byggt upp bankverksamhet och fastighetsförmedling.
För drygt fem år sedan tog vi nästa steg genom att etablera ett gemensamt bolag för professionell skadedjursbekämpning, som idag ägs gemensamt av sju bolag inom Länsförsäkringar. Med omkring 50 engagerade medarbetare står vi nu inför en spännande tillväxtresa, där vi fortsätter utveckla verksamheten som en viktig del i vårt helhetserbjudande för att skapa trygghet och ökad livskvalitet för våra kunder.
Mer information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Placeringsorten är Göteborg och tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Caroline Alderton, 0763253877
HR Partner: Julia Harrysson, julia.harrysson@lansforsakringar.se
Facklig representant: Victor Nicklasson, 0765340461
