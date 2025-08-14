Kundservicekoordinator till väletablerat företag!
Workz Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Workz Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du kombinera operativt kundarbete med koordination och förbättringsarbete? Vi söker nu en engagerad- och lösningsorienterad person till en av Sveriges mest välkända koncerner inom fordonbranschen!
Om företaget: Företaget är en global aktör inom fordonsbranschen, med flera välkända varumärken under samma tak. Kundservice spelar en viktig roll i företagets ambition att skapa trygga och enkla kundresor, för alla kunder.
Du välkomnas till en kultur som präglas av långsiktighet, kvalitet och ett starkt fokus på att utveckla både människor och arbetssätt.
Vi berättar mer om företaget vid en första intervju.
Vi erbjuder dig: Här får du chansen att ta nästa kliv i din yrkesresa och utvecklas i ett team som värdesätter gemenskap. Du blir anställd via Workz och omfattas av kollektivavtal, friskvård och tillgång till Workz Academy. Hos uppdragsgivaren får du dessutom tillgång till gratis gym i byggnaden, en trevlig restaurang med förmånliga priser samt kostnadsfri parkering - goda förutsättningar för att trivas och utvecklas i din vardag.
Om rollen: Du kommer att ingå i ett sammansvetsat kundserviceteam där du arbetar både med daglig kundkontakt och med att utveckla och effektivisera interna arbetssätt och system. Rollen är delad ungefär 50/50 mellan operativ kundservice och koordinerande uppgifter kopplade till förbättringsarbete, system och rutiner.
Din roll innebär därför att:
Ta emot och hantera kundärenden via telefon, mejl, chatt och sociala medier
Samarbeta nära återförsäljare och verkstäder för att lösa kundfrågor
Följa upp och driva ärenden från början till slut
Delta i utveckling av processer och arbetssätt
Vara delaktig i förvaltning av interna system
Fungera som bollplank till chef i digitala och systemnära frågor
Det är en roll där du får möjlighet att påverka, bidra med idéer och på sikt även växa i ansvar.
Vem vi söker Vi söker dig som är trygg i att hantera kundärenden men som också trivs med att tänka långsiktigt, förbättra processer och stötta teamet i koordinerande frågor. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett gott öga för detaljer samtidigt som du ser helheten och har ett prestigelöst arbetssätt.
Du behöver inte kunna allt från start - men du behöver ha viljan och drivkraften att lära dig. För rätt person finns stora möjligheter till utveckling!
Vi ser gärna att du har:
Fullständig gymnasieexamen
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Godkänd bakgrundskontroll inklusive UC
Meriterande är eftergymnasial utbildning inom t.ex. kommunikation, systemvetenskap eller liknande, samt tidigare erfarenhet av kundservice, koordinering och/eller förbättringsarbete.
Praktisk information Plats: Södertälje (Hovsjö) Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, tillsvidare Anställningsform: Konsultuppdrag via Workz Arbetstider: Kontorstider (hybridarbete möjligt när du kommit in i rollen)
Mer om Workz: Workz är specialister på kundservice och ger dig både grundläggande utbildning och löpande träning inom kommunikation och kundhantering. Efter utbildningen blir du certifierad.
Som anställd via oss får kollektivavtal, friskvårdsbidrag och stöd från en operativ chef som hjälper dig i din utveckling. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell tillväxt!
Ansökan: För en rättvis och fördomsfri rekrytering används ett matchningstest som första steg. Testet skickas till din e-post efter ansökan och måste slutföras för att gå vidare i processen.
Vi värderar vem du är mer än vad som står i ditt CV, och testet ger en objektiv bild av din matchning till rollen.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://www.workz.se/ Arbetsplats
Workz Sweden Kontakt
Kajsa Halonen kajsa.halonen@workz.se Jobbnummer
9457994