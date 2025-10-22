Kundservicekoordinator till Health and Nutrition (H&N), Linköping

SGS Analytics Sweden AB / Kundservicejobb / Linköping
2025-10-22


SGS söker en serviceinriktad och kommunikativ lagspelare - är det du?

Tycker du om att ge förstklassig service, bygga relationer och göra vardagen enklare för andra? Har du sinne för struktur, gillar problemlösning och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara vår nästa Kundservicekoordinator!

Om rollen
I rollen som kundservicekoordinator på SGS är du en nyckelperson i vårt arbete mot en bättre och mer hållbar värld. Du har daglig kontakt med våra kunder och fungerar som en viktig länk mellan kund, säljorganisation och laboratorium.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:


Säkerställa att kundens processer uppfylls gällande kvalitetskrav


Ge snabb och professionell service via telefon, mail och kundbesök


Bygga långsiktiga kundrelationer genom god kommunikation och effektiv ärendehantering


Ta fram underlag och statistik för både interna och externa behov


Samarbeta tätt med kollegor inom försäljning och laboratorieverksamhet

Publiceringsdatum
2025-10-22

Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från kundservice eller liknande serviceyrke. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och arbeta lösningsorienterat - även när det är mycket att göra.

Vi ser gärna att du har:


Tidigare erfarenhet inom kundservice, service eller administration


Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska


Meriterande: erfarenhet inom livsmedel, detaljhandel eller myndighet


Meriterande: kunskaper i övriga nordiska språk

Personliga egenskaper som vi värdesätter:


Strukturerad, ansvarsfull och självgående


Flexibel och stresstålig


God samarbetsförmåga och kommunikativ i både tal och skrift


Drivs av att lösa problem och skapa nöjda kunder

Är du intresserad?

Välkommen med din ansökan innehållande en kort beskrivning av dig själv samt ett CV senast den 9 november 2025. Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningsperioden.

Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Rekryterande chef Almedina Kovac, 076-078 66 08 mellan kl 10:00-16:00 mån-fre.

SGS är världsledande inom TIC-sektorn (test, inspektion och certifiering) och har över 98 000 medarbetare runt om i världen. SGS finns inom 11 branscher och i hela leveranskedjorna genom att tillhandahålla specialiserade affärslösningar som förbättrar kvalitet, säkerhet och produktivitet samt minskar risker. Vårt nätverk på över 2 650 kontor och laboratorier hjälper kunder att navigera i en alltmer reglerad värld genom att erbjuda lokal expertis på global nivå.

I Norden finns vi i Danmark, Norge, Sverige och Finland med huvudkontor i Linköping, där de flesta övergripande nordiska funktionerna är stationerade. Vi verkar inom 5 affärsområden: Health and Nutrition, Industry and Environment, Connectivity and Products, Natural Resources och Business Assurance.

SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad, Nymölla och Umeå. Våra största affärsområden är Industries and Enviromental (I&E) och Health and Nutrition (H&N). Vi är ackrediterade enligt (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SGS Analytics Sweden AB (org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden

Arbetsplats
SGS

Jobbnummer
9570136

