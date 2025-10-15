Kundservicehandläggare inom el och energi - start 17/11
Xzakt Kundrelation AB / Kundservicejobb / Gävle
2025-10-15
Är du nyfiken på människor, gillar att lösa problem och tycker el och energi låter som ett spännande område?
Då kan det här vara rätt jobb för dig. Just nu söker vi nya kollegor till vårt kundserviceuppdrag inom el och energi. Hos oss hjälper du privatkunder via telefon och e-post med allt från avtal och elförbrukning till frågor om elnät - och ser till att kundens vardag flyter på.
Det viktigaste är inte vad du har gjort tidigare, utan vad du är sugen på att göra nu.
Kort om tjänsten
Omfattning: 80% Fast månadslön (vid 80%): 18 997 kr (över 24 år) / 16 386 kr (under 24 år) Bonus: Upp till 5 000 kr/månad efter onboarding, kopplat till prestation och kundnöjdhet Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Call/Contact Center och Marknadsundersökningsföretag
Vi tror att du är
Nyfiken på människor Skarp på att formulera dig på svenska och engelska En problemlösare med god datorvana Taggad på att hjälpa andra med frågor inom el och energi
Vad innebär jobbet?
Som en del av vårt team hjälper du kunder med allt från avtal och betalningar till frågor om elförbrukning och elnät. Du får betald introduktion och stöd från teamet under hela resan.
I praktiken innebär det att du: Hjälper kunder via inkommande samtal och e-post Svarar på frågor om avtal, elförbrukning och villkor Hanterar olika kundärenden på ett schysst och lösningsorienterat sätt Bidrar till en positiv kundupplevelse varje dag
Förmåner
En ordentlig introduktion plus löpande stöd från teamledare och kollegor Ett familjärt team med AWs, fika och firande av högtider Friskvårdsbidrag och kollegor du faktiskt kommer sakna på helgerna 25 semesterdagar per år
Praktisk info
Arbetstider: Varierande schema mellan mån-fre 08:00-17:00 Plats: Centrala Gävle Start: 17 november
Hur fungerar ansökan?
Vi tror mer på dig än på papper. CV är frivilligt och istället svarar du på några frågor som hjälper oss förstå vem du är och om vi passar ihop.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte - klicka dig vidare och ansök redan idag. Vi ser fram emot din ansökan och kanske välkomnar just dig till vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare: Xzakt Kundrelation AB
Arbetsplats: Xzakt by Transcom
Xzakt by Transcom Kontakt
Sofie sofie.hagelin@transcom.com Jobbnummer
9557547