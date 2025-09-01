Kundservicehandläggare för Åhléns - via Xzakt, start 13/10
2025-09-01
Är du nyfiken på människor, gillar att hitta lösningar och tycker att mode, skönhet och inredning låter som en kul grej att jobba med? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Just nu söker vi nya kollegor till vårt kundserviceuppdrag för Åhléns - varuhuset som hjälper Sverige med allt från det senaste modet till inredningsdetaljer för hemmet. Hos oss på Xzakt Kundrelation i Gävle hjälper du deras kunder med allt från beställningar till medlemskap, och ser till att hela upplevelsen blir smidig - från klick till leverans.
Det viktigaste är inte vad du har gjort tidigare, utan vad du är sugen på att göra nu.
Hos oss handlar kundservice om att möta människor med omtanke och tydlighet - via telefon, chatt och mejl. Du finns där när någon behöver hjälp, stöttar vidare och ser till att de verkligen känner sig hörda. Det är ett jobb där du får göra skillnad varje dag.
Och nej, vi kräver inte 5 års erfarenhet (vi kräver faktiskt inte ens ett CV). Men vi tror att du är:
Nyfiken på människor Skarp på att formulera dig på svenska och engelska En problemlösare med god systemvana Taggad på att hjälpa andra med mode, skönhet och hemkänsla
Vad innebär jobbet?
Som en del av vårt Åhléns-team i Gävle hjälper du kunder med allt från beställningar och rabatter till frågor om produkter och medlemskap. Du får en betald utbildning och stöd från teamet under hela resan.
I praktiken innebär det att du:
Hjälper kunder via telefon, chatt och mejl Svarar på frågor om beställningar, medlemskap och villkor Hanterar reklamationer, returer och andra kundärenden Representerar Åhléns på ett schysst och lösningsorienterat sätt
Vad får du av oss?
En ordentlig introduktion plus löpande stöd från teamledare och kollegor Fast lön enligt kollektivavtal (Unionen): Under 24 år: 122,65 kr/h + OB-tillägg Över 24 år: 142,19 kr/h + OB-tillägg Ett team med härlig stämning - AWs, fika och firande av högtider är en självklarhet Bonus på toppen av lönen och möjlighet att växa inom företaget Friskvårdsbidrag och kollegor du faktiskt kommer att sakna på helgerna
Hur fungerar ansökan?
Vi tror mer på potential än på papper. Därför slipper du skriva CV och personligt brev - istället svarar du på några frågor som hjälper oss förstå vem du är och om vi passar ihop. Schysst, va?
Vi rekryterar löpande, så om det känns rätt - kör! Det här kan vara början på något nytt.
Kort och gott: Arbetstider: Schemat läggs inom kundtjänstens öppettider, som är kl. 07:00-21:00, alla dagar i veckan. Plats: Centrala Gävle Start: 13 oktober Omfattning: 80% Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Så vänta inte! Klicka dig vidare och ansök redan idag. Vi rekryterar löpande!
Vi ser fram emot din ansökan - och kanske välkomna just dig till vårt team Ersättning
