Kundserviceansvarig Hemstäd - Städgiganten AB, Stockholm

Konsult Kristina Hjertonsson / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-12Städgiganten AB är ett modernt och högkvalitativt städföretag med bas på Franzéngatan i Stockholm. Företaget städar i hela Stockholm med omnejd och utför bl.a. lokalvård av kontor och butiker, byggstädning, flyttstädning samt trappstädning. Städgiganten AB har egenutbildad personal och egen modern utrustning som de erbjuder sina kunder. Städgiganten AB anpassar sig efter sina kunder och utför såväl löpande städning enligt avtal som enstaka uppdrag med kvalitetssäkring.Kundserviceansvarig Hemstäd - Städgiganten AB, StockholmFör att lyckas i rollen som Kundserviceansvarig hos Städgiganten AB kombinerar du din lyhördhet och noggrannhet med stort driv och en god social förmåga. Du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo, ha många bollar i luften och har ett utpräglat mål- och resultatfokus. Du motiveras av att förstå affären för att kunna bistå med bästa möjliga service internt som externt. Du är en glad och ödmjuk person och har lätt för att anpassa dig till kunder, kollegor och rådande situationer.Du arbetar fokuserat på att inkommande order hanteras optimalt och har ett vidare ansvar för att processen håller hög kvalitet och leverans. Du är en stor del i företagets kundupplevelse.Tjänsten kräver god planeringsförmåga, förståelse för logistiska flöden samt struktur och ordning. Du har daglig kundkontakt och är därför duktig på att uttrycka dig och företagets intressen i såväl talad som dokumenterad form. Du har stor datavana och lär dig snabbt nya system. Vi ser gärna att du har arbetat i en liknande roll tidigare.Krav för att klara av rollen är att du kan tala svenska och engelska samt mycket meriterande om du även kan tala ryska.Tjänsten är ett vikariat på 1 år samt en heltidstjänst som ska tillsättas omgående. God möjlighet till förlängd anställning i företaget finns.Ansvarsområden:Ta emot inkommande samtal gällande tjänster, service samt allmänna kundproblemAnsvara för att upprätthålla en hög professionell och positiv kundkommunikationUppdatera kundinformation i företagets kundservicedatabas under och efter varje samtalArbeta tätt tillsammans med företagets ledningsgrupp för att ständigt vara uppdaterad om tjänster, personal och eventuella ändringar i företagets policyAnsvar för personalPlanering och logistik gällande företagets uppdragOm Städgiganten AB:Städgiganten AB erbjuder en fartfylld, varierande och trevlig arbetsplats i en organisation med stort driv. Företaget har sitt kontor på Franzéngatan i Stockholm med närhet till tunnelbana och parkering. För rätt person erbjuds goda anställningsvillkor och stor möjlighet till utveckling i företaget!2021-04-12Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.Välkommen med din ansökan!#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-30Konsult Kristina HjertonssonFranzéngatan11215 STOCKHOLM5685074