Kundserviceagent inom företagsresor
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2025-12-10
Bli vår nästa Kundserviceagent inom företagsresor i Helsingborg!
Är du en person som brinner för utmaningar och vill utvecklas din kundservice förmåga inom affärsresor! Hos oss har du möjlighet att lära dig om kundbemötande, B2B, Amadeus och att få vara en del av ett ledande globalt företag inom resebranschen! Vi söker dig som kan jobba heltid på plats under dagtid, såväl som kväll, natt och även helg.Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Concentrix är ett globalt företag med över 440,000 anställda som arbetar i 70+ länder runt om i världen. Våra kunder och klienter är världskända varumärken och vår framgång är tack vare vår personal som hanterar miljarder kundinteraktioner varje år. Vi satsar på positiva och motiverande människor i vårt team som är intresserade av ny teknik och ta ett steg inom en kundtjänst karriär för flygresor.
Vi kommer att se till att du får rätt utbildning redan från start med program som Amadeus och annan modern utrustning samt kontinuerlig support i syfte att du ska lyckas i din nya roll! På Concentrix finns det möjligheter att kunna göra karriär - ungefär 80% av våra ledare och chefer har blivit befordrade internt!Om tjänsten
Ditt jobb är att vara vår kontaktperson via telefon och email för vår klients företagskunder. Du ger bästa möjliga kundsupport till våra svenska kunder och garanterar en utmärkt hantering av bokningar. För att resorna ska kännas personliga, naturliga och smidiga för våra kunder är du expert på att lyssna och planera hela deras resa från början till slut. Du hanterar bokningar inom flyg, såväl som tåg, hyrbil och hotell. Du hittar smarta lösningar för varje enskild kund för att säkerställa att deras resa går smidigt och levererar toppklassig kundservice. Du skapar en stark kundrelation och upplyser om olika reseprogram för att ge bästa möjliga upplevelse!Profil
Du proaktiv och energisk i din natur och strävar alltid efter att ge bästa möjliga kundupplevelse. Du har en god social förmåga att kommunicera med kunder på svenska och engelska i både tal och skrift. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter och har en god förmåga av att hantera stressade situationer. Du har en god datavana och hantering av administrativa uppgifter som registreringar inom datasystem
Du är minst 18 år gammal.
Du kan arbeta Mån-Sön med varierande schema för dagtid och kvällstid, samt öppen till framtida nattetid.
Din språkförmåga i tal och skrift är flytande i svenska (C1) och engelska (B2).
Du kan arbeta på plats.
Erfarenhet inom resebranschen eller hospitality/kundservice är till stor fördel. Alternativt studerat turism.
God datavana och hantering av administration.
Meriterande om du har arbetat inom GDS system.
Dina förmåner
Betald utbildning för nyanställda!
Chansen att få vara med redan från början med ett helt nytt fantastiskt team!
Erbjuder friskvård och andra utmärkande personalförmåner, inkl. ett pensionssystem.
Nära till centralstationen i Helsingborg.
Internationella anknytningar som erbjuder möjlighet att gå med i kampanjer för att jobba utomlands inom Concentrix.
Stor omfattning av kultur inom en öppen och färgglad arbetsmiljö.
Lunchrestaurang i byggnaden.
Delta i våra aktiviteter såsom BBQs och roliga interna tävlingar med priser.
Startdatum: 2026-01-12
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning, anställningsgrad 100%.
Arbetstider: 40h/vecka skift inkl. helger.
Arbetsplats: Concentrix kontor i Helsingborg på - Rönnowsgatan 8C.
Har vi väckt ditt intresse?
Skicka din ansökan här!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Concentrix Kontakt
Victor Andersson victor.andersson@concentrix.com Jobbnummer
9636920