Kundserviceadministratör till VO hjälpmedel i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kundservicejobb / Kristianstad Visa alla kundservicejobb i Kristianstad
2026-07-06
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Söker du en ny utmaning och gillar att ge service och ett gott kundbemötande via telefon? Då kanske du är vår nya kollega!
Verksamhetsområde (VO) hjälpmedel tillhör förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och ansvarar för samtliga områden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
Inom området order/logistik ingår enheterna Kundservice, Verksamhetsstöd, Sortiment och Logistik. Tillsammans ansvarar vi för order- och materialflödet i hela verksamheten. Vår kundservice har öppet för inringande kunder under dagtid, helgfria vardagar och vi schemalägger vårt arbete för att säkerställa en god bemanning utifrån verksamhetens behov. Vi finns på Axel Kleimers väg 2, strax utanför centrala Kristianstad.
Varmt välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kundserviceadministratör är telefonen ditt främsta arbetsredskap där du tar emot beställningar samt hanterar och löser leveransfrågor gällande förbrukningsprodukter inom diabetes, inkontinens och speciallivsmedel. I rollen tar du emot många samtal från förskrivare, vårdpersonal samt patienter och närstående. Under pågående samtal arbetar du i flera system och applikationer samtidigt som du hjälper kunden i sitt ärende. Du är vår representant och ambassadör ut till våra kunder och arbetet sker på plats på vårt kontor.
Kundserviceenheten arbetar aktivt med att utvecklas löpande med ett strukturerat arbetssätt utifrån Lean-modellen. Du deltar i enhetens utveckling genom att uppmärksamma och rapportera avvikelser, reflekterar över lösningar och bidrar till förbättringsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med avslutad och godkänd gymnasial utbildning. Du har aktuell erfarenhet av kundservice där du dagligen har hjälpt många kunder med ärenden, till exempel i ordermottagning eller kundtjänst. För tjänsten krävs även goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt att du är en van användare av Microsoft 365 och kan arbeta i flera applikationer under kundmötet. Det är meriterande om din erfarenhet av kundservice innebär minst 40 inkommande telefonsamtal per dag.
Ditt förhållningssätt är positivt och du får energi av att ge service och bemöta kunder via telefon. Du arbetar i en miljö där du aktivt lyssnar in kunden, ställer relevanta frågor, registrerar i systemen och styr samtalet mot avslut genom att ge behövlig information. Kunder som befinner sig i pressade situationer hanterar du genom att vara saklig och empatisk i ditt flexibla arbetssätt. För uppdraget är det viktigt att du har en helhetssyn där gott samarbete är en självklarhet, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt.
Du ska kunna leva och följa våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Då vi är måna om att hitta en kollega som ska trivas i och komplettera vår nuvarande arbetsgrupp, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning. Intervjuer planeras att genomföras den 10, 12 och 13 augusti. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Monica Karlsson monica.karlsson@skane.se Jobbnummer
9993012