Kundservice till resebolag inom tågbokning

Responda Group AB / Kundservicejobb / Östersund
2026-04-24


Visa alla kundservicejobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Responda Group AB i Östersund, Bollnäs, Eskilstuna, Sollentuna, Solna eller i hela Sverige

Är du en nyfiken och serviceinriktad person som gillar att lösa problem och göra kundens dag lite enklare? Här får du chansen att utvecklas i en roll där varje samtal handlar om att skapa positiva upplevelser och bygga starka kundrelationer.
Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där varje samtal kan ta dig till en ny destination? Här får du kombinera kundservice med ett genuint intresse för resande. I den här tjänsten hjälper du kunder att planera och boka sina tågresor på ett smidigt och tryggt sätt - från första frågan till färdig biljett. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och värdesätter samarbete lika mycket som individuell frihet.

Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang

Ge personlig service och vägledning genom att hjälpa kunderna planera och boka sina resor

Arbeta med administrativa uppgifter som mail, chatt och ärendehantering

Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare

Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega

Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget

Två veckors betald utbildning samt kontinuerlig coachning och utbildning i din roll.

Friskvårdsbidrag

Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!

Vi söker dig som
Har ett intresse för kundservice och drivs av att utvecklas inom det

Har ett intresse för resande och älskar att utforska världen

Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.

Är punktlig och noggrann i ditt arbetsutförande och har ett öga för kvalitet.

Tidigare erfarenhet av service och tågbokning är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!

Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift

Goda kunskaper i engelska

God datorvana

Godkänd gymnasieutbildning


Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Vi erbjuder inledningsvis behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.

Arbetstider: 07.00-18.00 vardagar, helger och röda dagar


Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7155259-1966603".

Arbetsgivare
Responda Group AB (org.nr 556754-1395), https://karriar.respondagroup.se
Öneslingan 7 (visa karta)
832 51  FRÖSÖN

Arbetsplats
Responda Group

Jobbnummer
9875563

Prenumerera på jobb från Responda Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Responda Group AB: