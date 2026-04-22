Kundservice till resebolag inom tågbokning
Är du en nyfiken och serviceinriktad person som gillar att lösa problem och göra kundens dag lite enklare? Här får du chansen att utvecklas i en roll där varje samtal handlar om att skapa positiva upplevelser och bygga starka kundrelationer.
Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där varje samtal kan ta dig till en ny destination? Här får du kombinera kundservice med ett genuint intresse för resande. I den här tjänsten hjälper du kunder att planera och boka sina tågresor på ett smidigt och tryggt sätt - från första frågan till färdig biljett. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och värdesätter samarbete lika mycket som individuell frihet.
Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang
Ge personlig service och vägledning genom att hjälpa kunderna planera och boka sina resor
Arbeta med administrativa uppgifter som mail, chatt och ärendehantering
Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare
Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega
Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget
Två veckors betald utbildning samt kontinuerlig coachning och utbildning i din roll.
Friskvårdsbidrag
Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!
Vi söker dig som
Har ett intresse för kundservice och drivs av att utvecklas inom det
Har ett intresse för resande och älskar att utforska världen
Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.
Är punktlig och noggrann i ditt arbetsutförande och har ett öga för kvalitet.
Tidigare erfarenhet av service och tågbokning är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!
Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
God datorvana
Godkänd gymnasieutbildning
Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vi erbjuder inledningsvis behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstider: 07.00-18.00 vardagar, helger och röda dagar
Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivare Responda Group AB
(org.nr 556754-1395), https://karriar.respondagroup.se
832 51 FRÖSÖN
