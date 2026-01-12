Kundservice med säljfokus - Ta nästa steg med Releasy & Telia
Vill du bli grym på kundservice och försäljning?
Hos oss får du chansen att skapa fantastiska kundupplevelser och utvecklas i en miljö där vi peppar och lyfter varandra. Låter det som något för dig? Då är du välkommen till Releasy!
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare på Releasy kommer du att:
- Representera Releasy och vår uppdragsgivare Telia - ett av Sveriges ledande företag inom IT- och telekom.
- Vara kundens första kontakt via telefon.
- Arbeta aktivt med försäljning i varje kundmöte genom att identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösningar.
- Leverera service i toppklass och alltid sätta kundnöjdhet i fokus.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Utbildning: Grundutbildning kombinerat med praktiskt arbete.
Lön: Fast månadslön i kombination med provisionsbaserad bonus kopplat till din merförsäljning.
Arbetstider: Arbetstiderna är varierande beroende på prognos. Telias öppettider är mellan:
måndag-fredag 08:00-19:30 samt lördag 09:00-17:30.
Start: Utbildningen börjar: 2026-02-06, vilket också är startdatum för anställningen.
Vi erbjuder:
- Trygg anställning med kollektivavtal och pension
- Karriärmöjligheter
via Releasys karriärtrappa och interna utvecklingsprogram
- Friskvårdsbidrag
och andra förmåner för din hälsa och välmående
- Borås: Trivsam arbetsmiljö med bland annat pingisbord och en stor härlig terrass för soliga dagar.
Vi söker dig som:
- Har gymnasieexamen
- Talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
- Har datorvana och systemkompetens
- Är kommunikativ och lösningsorienterad
- Erfarenhet av service eller försäljning är meriterande
Vi söker dig som trivs med att arbeta mot tydliga mål och har ett genuint intresse för kundnöjdhet och försäljning. Du är kommunikativ och hjälpsam, med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och vilja utvecklas som kundtjänstmedarbetare i en miljö där det händer mycket.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi använder en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa rättvisa och kvalitet. Processen börjar med urvalsfrågor för att kontrollera grundkraven. Därefter följer en bakgrundskontroll som du själv tar del av innan du väljer om du vill dela den med oss. Automatiska system kan förekomma, men alla beslut fattas av människor. Bakgrundskontroller görs för att skapa en trygg arbetsmiljö för både kunder och medarbetare.
Går du vidare i processen blir du kallad till intervju, kompletterad med tester och digital referenstagning för att få en helhetsbild av din kompetens.
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på olivia.johansson@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Vi har över 40 års erfarenhet inom branschen och ca 1500 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Ersättning
