Kundservice med merförsäljning - Ta nästa steg med Releasy och Telia!
Vill du bli grym på kundservice och försäljning?
På Releasy arbetar vi med outsourcad kundtjänst och nu söker vi fler kollegor till vårt Telia-uppdrag. Här gör du det lilla extra i varje kundupplevelse genom att leverera en förstklassig service och alltid sträva efter att kunden har den bästa lösningen för sina tjänster hos Telia.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
Representera vår uppdragsgivare Telia - ett av Sveriges ledande företag inom IT- och telekom.
Ta emot inkommande kunder via telefon och mejl.
Du hanterar antingen service och fakturaärenden, eller support av fasta fibertjänster såsom TV och bredband.
Arbeta aktivt med merförsäljning i varje kundmöte genom att identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösningar.
För den som är extra vass i sin försäljning finns möjligheten att avancera in till Telias G.O.A.T Club - en tävling för de allra bästa. Här belönas de starkaste prestationerna med lojalitetspeng, oförglömliga konferenser och chansen att söka till vårt exklusiva G.O.A.T Talangprogram. Är du Linköpings nästa G.O.A.T?
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Utbildning: Grundutbildning i 30 dagar kombinerat med praktiskt arbete.
Lön: Fast månadslön i kombination med provisionsbaserad bonus kopplat till din försäljning.
Arbetstider: Arbetstiderna är förlagda inom Telias öppettider som är måndag-fredag 08.00-19.15 och lördagar 9.00-17.15.
Start: Utbildningen börjar 15 maj 2026, vilket också är startdatum för anställningen.
Vi söker dig som:
Har gymnasieexamen.
Talar och skriver flytande svenska.
Talar och skriver engelska på en grundläggande nivå.
Har god datorvana och gärna systemkompetens.
Erfarenhet av service eller försäljning är meriterande, men inte ett krav.
På Releasy tittar vi i första hand på dina egenskaper, din vilja och dina drivkrafter!
Till rollen på Telia letar vi efter kollegor som trivs med att arbeta mot tydliga mål. Du är kommunikativ och hjälpsam, med förmågan att identifiera problem och hitta lösningar. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning - men för att lyckas i rollen behöver du vara resultatinriktad och vilja lära dig. Här får du möjlighet att växa i en utvecklingsinriktad miljö med hög flexibilitet och framåtanda.
Releasy erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal och pension.
Karriärmöjligheter via Releasys karriärtrappa och interna utvecklingsprogram.
Friskvårdsbidrag och andra förmåner för din hälsa, så som rabatt på lokala gym.
Vid vårt kontor i Mjärdevi finns goda bussförbindelser mot Norrköping och Motala samt gratis parkering.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande och platserna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 19 april 2026.
Processen börjar med en bakgrundskontroll i belastningsregistret som du själv tar del av innan du väljer om du vill dela den med oss. Bakgrundskontrollen görs för att skapa en trygg arbetsmiljö för både kunder och medarbetare.
Aktuella kandidater kan snart därefter kallas till en första telefonintervju. Processen fortsätter sedan med arbetstester, digital referenstagning och en personlig intervju. Alla sökanden kommer att få återkoppling via mejl.
Vi vill hitta våra nya kollegor så snart som möjligt - så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på emilia.klaar2@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Vi har över 40 års erfarenhet inom branschen och ca 1500 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Så ansöker du
