Kundservice med merförsäljning - Ta nästa steg med Releasy & Telia
Releasy Customer Management AB / Kundservicejobb / Borlänge
2026-03-23
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Releasy Customer Management AB i Borlänge
Vill du jobba med kommunikation, service och smarta lösningar?
Hos oss får du chansen att skapa fantastiska kundupplevelser, jobba med den senaste AI-tekniken och utvecklas i en miljö där vi peppar och lyfter varandra. Låter det som något för dig? Då är du välkommen till Releasy!
Som en del av Releasy får du representera Telia - ett av Sveriges absolut största och mest välkända bolag inom IT och telekom. Här får du chansen att jobba med ett starkt varumärke och vara den som gör skillnad i varje kundmöte.
I rollen kommer du att
Vara kundens första kontakt när de ringer in - du är den som sätter tonen för deras upplevelse.
Hjälpa kunder på riktigt genom att lyssna, guida och lösa problem - ofta direkt i samtalet.
Jobba aktivt med försäljning genom att förstå kundens behov och rekommendera smarta lösningar som verkligen gör deras vardag bättre.
Ge service i världsklass och bidra till att Telias kunder känner sig sedda, hörda och nöjda - varje gång.
Det praktiska (men viktiga!)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Utbildning: Grundutbildning kombinerat med praktiskt arbete.
Lön: Fast månadslön i kombination med provisionsbaserad bonus kopplat till din merförsäljning.
Arbetstider: Arbetstiderna är varierande. Telias öppettider är mellan 8-19.15 på vardagar och 9-17.15 på lördagar.
Start: Utbildningen börjar 7/5, vilket också är startdatum för anställningen.
Det här gör jobbet extra bra
- Trygghet från dag ett - Du får en stabil anställning med kollektivavtal, bra villkor och tjänstepension.
- Många utvecklingsmöjligheter - Hos oss finns en tydlig karriärtrappa, interna utbildningar och chans att växa.
- Förmåner som får dig att må bra - Friskvårdsbidrag och andra förmåner som hjälper dig att hålla energin uppe, både på jobbet och fritiden.
- Borlänge - Här jobbar du i en modern miljö med pingisbord, iskaffemaskin och en stor personalyta för häng och pauser. Plus: magisk utsikt från högsta våningen och en grym terrass för soliga dagar!
Är det här du?
- Har gymnasieexamen
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig även trygg i engelska.
- Har en god teknisk förmåga - du kan växla mellan program och lära dig nya system och verktyg snabbt.
- Är kommunikativ och lösningsorienterad - Du gillar att prata med människor, lösa problem och hitta smarta vägar framåt.
- Har erfarenhet av service och försäljning - Men det är ett plus, inte ett måste! Har du rätt inställning lär vi dig resten.
Vi letar efter dig som gillar att jobba mot tydliga mål och får energi av att göra skillnad för kunderna. Du är nyfiken och gillar när det händer mycket runt omkring dig. Att arbeta med merförsäljning känns motiverande för dig, eftersom du ser det som en naturlig del av ett bra kundmöte - inte som ett krav, utan som ett sätt att skapa ännu nöjdare kunder. Här får du chansen att utvecklas snabbt, växa i rollen och vässa dina skills inom både service och försäljning.
Vi gör det lätt att söka - ansök utan CV!
På Releasy tror vi på att rekrytering ska vara både enkel och rättvis. Därför ber vi dig inte längre skicka in något CV eller personligt brev som första steg när du söker jobb hos oss inom kundservice. Istället använder vi några korta urvalsfrågor för att lära känna dig och förstå hur du skulle trivas i rollen - mycket smidigare eller hur?
Om du går vidare i processen genomförs först en bakgrundskontroll. Du får själv ta del av informationen innan du väljer om den ska delas med oss - ett viktigt steg för att skapa en trygg arbetsmiljö för både våra medarbetare och våra kunder. Därefter blir du inbjuden till intervjuer, och processen kompletteras med relevanta tester och digital referenstagning. På så sätt får du möjlighet att visa din arbetsstil och styrkor i praktiken, samtidigt som vi säkerställer en mer objektiv och schysst rekrytering där alla kandidater bedöms på samma grund.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig! Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta mig på christina.boge@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy är en av Nordens ledande aktörer av outsourcad kundservice och partner till företag inom bland annat telekom, media, e-handel, resebranschen och offentlig sektor. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa förstklassiga kundupplevelser i alla kanaler - från sociala medier, chatt och e-post till telefon och försäljning.
Med över 40 års erfarenhet och omkring 1500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Spanien har vi byggt upp en djup och bred expertis inom kundservice. Vår kompetens, kombinerad med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, gör att vi kan leverera lösningar som skapar värde - både för dig och dina kunder. Ersättning
Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releasy Customer Management AB
(org.nr 556754-2633), https://releasy.se/
9814095