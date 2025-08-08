Kundservice för dig som gillar att ge råd, skapa trygghet och hitta rätt!
Responda Group AB / Kundservicejobb / Östersund Visa alla kundservicejobb i Östersund
2025-08-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Responda Group AB i Östersund
, Bollnäs
, Eskilstuna
, Sollentuna
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta nästa kliv i karriären! Med ett intresse för kläder, administration och service blir du en nyckelspelare i att leverera en kundupplevelse i världsklass och att skapa långsiktiga kundrelationer!
Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare är din roll avgörande för goda kundupplevelser och en framgångsrik service. Du kommer ta emot beställningssamtal, mail och chatt där du hjälper kunder genom engagerad och meningsfull service där du genom ditt intresse för kläder skapar väl anpassade lösningar för kundens behov.
Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang.
Arbeta administrativt med varierande uppgifter som mail, chatt och ärendehantering.
Erbjuda anpassade lösningar för att bygga värdefulla och långsiktiga kundrelationer.
Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare.
Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega.
Två veckors betald utbildning samt kontinuerlig coachning och utbildning i din roll.
Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget.
Friskvårdsbidrag.
Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!
Vi söker dig som
Har ett intresse för service och drivs av att utvecklas inom det.
Är intresserad av kläder och har ett öga för mode!
Har siktet på framgång - en driven och engagerad stjärna som vill ta sin karriär till nästa nivå!
Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.
Är proaktiv och initiativtagande i ditt arbetsutförande och bidrar till teamets utveckling.
Tidigare erfarenhet av service är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!
Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.
Har datorvana.
Godkänd gymnasieutbildning.
Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Vi erbjuder inledningsvis behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstider: Vi erbjuder måndag-fredag 07.00-21.00 och lördagar 09.00-15.00. Majoriteten av arbetpassen kommer vara under vardagar, men vi ser gärna att du är flexibel och kan jobba helger.
Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Responda Group Responda grundades 1992 och har sedan start haft målet att bli Sveriges bästa svars-och kundservice! Du kommer att tillhöra produktionsavdelningen som är hjärtat inom Responda Group. Här arbetar våra medarbetare med att säkerställa att våra kunders samtal blir besvarade i tid och med en hög grad av service, kvalitet och effektivitet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Responda Group AB
(org.nr 556754-1395), http://www.respondagroup.se Arbetsplats
Responda Group Kontakt
Gustav Hellström gustav.hellstrom@h1.se Jobbnummer
9451047