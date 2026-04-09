Kundservice - Göteborg - Världsledande svenskt möbelföretag!

2026-04-09
Kundservicemedarbetare till världsledande svenskt möbelföretag - Göteborg
Startdatum: 27 april Sista dag att ansöka är 15 April
Vill du jobba i en roll där service, kommunikation och problemlösning står i fokus? Nu söker vi fler kundservicemedarbetare till vårt team i Göteborg, där du arbetar med kundservice kopplad till ett världsledande svenskt möbelföretag.
Detta är en heltidsanställning (100 %).
Om rollen
I rollen arbetar du med inkommande kundkontakter och hjälper kunder med frågor kopplade till produkter, beställningar och leveranser, exempelvis:
Frågor om produkter och sortiment Beställningar, ändringar och orderstatus Leveranser och leveransrelaterade frågor Reklamationer och serviceärenden Allmän kundsupport och vägledning
Du sätter dig in i kundens behov och guidar dem till en lösning på ett tydligt, engagerat och serviceinriktat sätt.
Rollen passar dig som gillar att arbeta med människor, lösa problem och bidra till en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Arbetstider
Måndag-fredag: 08:00-19:00 Lördag-söndag: 09:30-18:00
(Arbetet är schemalagt inom våra öppettider, exempelvis 08:00-17:00)
Det här erbjuder vi dig
Ingångslön för tjänsten är cirka 21 000 kr per månad, exklusive eventuella OB-tillägg Betald utbildning - vi ger dig rätt förutsättningar från start Lön och villkor enligt kollektivavtal Heltidsanställning (100 %) 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning Friskvårdsbidrag En inkluderande och energifylld arbetsplats Möjlighet att utvecklas inom TP Nordic, både lokalt och internationellt
Vem är du?
Vi tror att du:
Har ett stort intresse för service och att hjälpa människor
Är kommunikativ, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har en positiv inställning och trivs i ett högt tempo
Har förmåga att anpassa din kommunikation efter kundens behov
Trivs i en teamorienterad miljö
Har god digital vana och känner dig bekväm i olika system
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska
Du är trygg i kunddialogen och motiveras av att hitta lösningar som gör skillnad för kunden.
Att jobba på TP Nordic
TP Nordic är ett växande företag där människor står i fokus. Hos oss får du en tydlig start, stöttande kollegor och goda möjligheter att utvecklas. Vi värdesätter engagemang, samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Viktig information om rekryteringsprocessen
VIKTIG INFORMATION
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 10-15 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://my.hubert.ai/advice-before-hubert-interview/sv-se
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7539055-1937929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleperformance Nordic AB
(org.nr 556325-8838), https://career.teleperformancecareer.com
Backavägen 3 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Teleperformance Nordic Jobbnummer
9845796