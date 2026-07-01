Kundrådgivare till vårt Kundcenter i Vara
Sparbanken Skaraborg AB (publ) / Kundservicejobb / Vara Visa alla kundservicejobb i Vara
2026-07-01
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Vår Kundcenteravdelning med kundrådgivare för obokade möten är ett drivet och nyfiket team på ca 20 personer som nu söker en ny kollega till vårt kontor i Vara.
I rollen som kundrådgivare är du en central del av vår verksamhet och möter kunder dagligen, både fysiskt på kontoret, via telefon och genom digitala kanaler. Arbetet är varierande och tempofyllt, med stor bredd i ärenden och frågeställningar. Du hjälper kunder med ärenden inom sparande, lån och försäkringar, samtidigt som du bidrar till att utveckla våra arbetssätt och kundupplevelsen.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som drivs av att skapa värde för kunden. Du är serviceinriktad, affärsmässig och trivs i en roll där du får ta ansvar och initiativ. Du har en god kommunikativ förmåga, bygger lätt förtroende och ser möjligheter i de situationer som uppstår.
Det är meriterande med arbetserfarenhet från bank eller andra service- och försäljningsyrken och har du ekonomisk högskoleutbildning är det ett plus. Swedseclicens, bolånelicens och IDD-certifiering är meriterande.
Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026.
Vid frågor, kontakta vår Teamledare Jonna Dahl, 0511-281 45, jonna.dahl@sparbankenskaraborg.se
Om oss Sparbanken Skaraborg är en lokal sparbank med stark förankring i Skaraborg. Våra beslut fattas lokalt nära kunden och vi ägs av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, vilket innebär att vi alla tillsammans har ett stort samhällsengagemang. Med 130 medarbetare arbetar vi tillsammans för att skapa långsiktigt värde för både kunder och samhälle. Hos oss möts du av en arbetsplats där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus – och där dina idéer tas tillvara. Vårt löfte är att ständigt utvecklas, tänka nytt och skapa möjligheter för både kunder och medarbetare. Välkommen att växa med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002150-2080484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Skaraborg AB (publ)
(org.nr 516401-0141), https://sparbankenskaraborg.teamtailor.com
Sparbanken Skaraborg (visa karta
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534 31 VARA Arbetsplats
Sparbanken Skaraborg Jobbnummer
9987474