Kundrådgivare till Nordeakontoret i Visby
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Kundservicejobb / Västerås Visa alla kundservicejobb i Västerås
2025-10-10
Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations - and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate - by being a strong and personal financial partner.
Vi söker dig som vill vara med i ett glädjefyllt team och bidra till Nordeas kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, finns vi där för att erbjuda en relevant finansiell lösning.
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna i nya kanaler, och på nya sätt - varhelst och närhelst det passar dem.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på Nordeas kontor i Visby, på Gotland.
Om vårt team
Hos oss blir du en del av ett härligt och engagerat gäng med många möjligheter att utvecklas och bidra till något större. Teamet präglas av stark vinnarkultur med fokus på resultat, nöjda kunder, rätt arbetssätt och god kvalitet. Vi anser samtidigt att det är viktigt att ha roligt tillsammans, samarbeta och ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vad du kommer att göra
Huvudsakliga ansvarsområden i denna roll:
* Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt vid första kontakt.
* Utifrån kundernas behov ge förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Detta sker i bokade fysiska möten på kontoret och till lika stor del per telefon där vi ihop med kundservice servar alla Nordeas kunder.
* Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på hitta affärs- och servicemöjligheter i kundsamtalet, och säkerställa att kundens samtliga behov tas om hand för att bidra till långsiktiga kundrelationer.
* Som Kundrådgivare är du ofta kundens första kontakt och spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underlätta för kunderna och hitta affärsmöjligheter.
Vem du är
Det här är rätt roll för dig om du har ett genuint intresse för service och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Du stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster. Vidare arbetar du aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidrar till ett öppet och positivt klimat. Du tar till dig ny teknik och du är lika bekväm med att möte kunderna ansikte mot ansikte som per telefon.
Din bakgrund och kompetens innefattar:
* Förmåga att sätta dig in i kundens situation, och en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor.
* Fullständig och godkänd gymnasieutbildning eller annan högre utbildning.
* Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift.
Det skulle vara värdefullt om du även:
* Har relevant utbildning inom ekonomi.
* Har erfarenhet av kundfokuserade roller.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 02/11/2025. För mer information är du välkommen att kontakta Hannes Brinkborg via Hannes.brinkborg@nordea.com
. Notera att vi inte tar emot ansökningar genom mejl!
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
