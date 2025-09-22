Kundrådgivare till kundcenter på Frösön
Swedbank AB / Bankjobb / Östersund Visa alla bankjobb i Östersund
2025-09-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Östersund
, Strömsund
, Sollefteå
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Brinner du för kundmöten och vill ge våra kunder professionell service i världsklass? Har du dessutom tidigare arbetslivserfarenhet av kundservice och ett intresse för ekonomi? Då kan detta vara något för dig!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Supportera våra kunder i deras vardagsärenden via telefon och digitala kanaler.
Vara en ambassadör för Swedbank och leverera högklassig service till våra kunder.
Arbeta proaktivt och engagerat i dina kundmöten, där du alltid strävar efter att identifiera behov och finna lösningar.
Utveckla dina kunskaper om affärer, finans och ekonomi.
Hantera kundärenden effektivt och professionellt, och se till att varje möte präglas av god service och hög kvalitet.
I denna roll behöver du: Ha hög servicenivå och vara engagerad med förmågan att sätta kunden i centrum.
Ha erfarenhet av kundservice, proaktivitet och försäljning.
Arbeta kundfokuserat, engagerat och lösningsorienterat för att bidra till att nå uppsatta mål och säkerställa en förstklassig kundupplevelse.
Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Ta ansvar för ditt vardagliga arbete och din egen utveckling.
Vara anpassningsbar och trivas i föränderliga miljöer.
Kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vara flexibel och ha möjlighet att även arbeta på kvällar och helger. Arbetstiderna är varierande från kl. 06:45-20:30 vardagar och helger.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och......få möjlighet att göra skillnad för våra privat- och företagskunder. Du kommer vara Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet samtidigt som vi har roligt på jobbet. Som Kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att utvecklas inom banken och bygga värdefulla nätverk för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!." Helene Kjellsdotter, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-03. Placeringsort: Frösön
Rekryterande chef: Helene Kjellsdotter
GDPR & Integritet Din integritet är viktig för oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Information om hur vi hanterar kandidaters personuppgifter hittar du här
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
helene.kjellsdotter@swedbank.se helene.kjellsdotter@swedbank.se Jobbnummer
9519459