Kundrådgivare till Heycall Centrala Sundsvall
Pling Nordic AB / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2026-07-26
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Vill du utvecklas i ett företag där prestation, gemenskap och utveckling står i fokus?
Heycall växer och söker nu fler engagerade kundrådgivare till vårt kontor i centrala Sundsvall.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom försäljning, kommunikation och kundrelationer i ett företag som satsar på sina medarbetare. Vi tror att rätt inställning är viktigare än tidigare erfarenhet och ger dig därför den utbildning och coachning du behöver för att lyckas.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som kundrådgivare arbetar du med att skapa kontakt med privatpersoner och företag samt presentera konkurrenskraftiga lösningar inom mobiltelefoni, el och andra tjänster. Genom att förstå kundens behov hjälper du till att hitta rätt lösning och skapar långsiktiga kundrelationer.
Arbetet sker från vårt moderna kontor i centrala Sundsvall tillsammans med ett engagerat team där utveckling, samarbete och trivsel står i fokus.
Därför kommer du trivas hos oss
Garantilön enligt överenskommelse samt attraktiv provisionsmodell utan lönetak.
Goda möjligheter att påverka din lön genom dina prestationer.
Individuell introduktion och utbildning.
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling.
Moderna kontorslokaler mitt i centrala Sundsvall.
Tävlingar med attraktiva priser, AW:s, företagsresor och gemensamma aktiviteter.
Möjlighet att utvecklas vidare inom företaget.
Vi söker dig som
Är positiv och kommunikativ.
Tycker om att skapa nya kundkontakter.
Motiveras av att arbeta mot mål.
Vill utvecklas både personligt och professionellt.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Om Heycall
Heycall är en etablerad återförsäljare som hjälper privatpersoner och företag att hitta konkurrenskraftiga lösningar inom mobiltelefoni, el och andra tjänster. Genom samarbeten med välkända leverantörer erbjuder vi lösningar anpassade efter varje kunds behov.
Hos oss står kvalitet, professionalism och långsiktiga kundrelationer i fokus. Vi investerar i våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och ambition går hand i hand.Så ansöker du
Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@heycall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pling Nordic AB
(org.nr 559543-6485), https://heycall.se/karriar
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Heycall Jobbnummer
10011656