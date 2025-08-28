Kundrådgivare till Energiföretag i Lund!
Sway Sourcing Sweden AB / Kundservicejobb / Lund Visa alla kundservicejobb i Lund
2025-08-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad person med erfarenhet av kundservice? Letar du efter ett stimulerande och meningsfullt uppdrag där du får en del av en bransch som står inför en stor förändring? Då är detta något för dig!
Om rollen
Vi söker en kundrådgivare till ett spännande uppdrag för vår kund inom energibranschen. Du kommer att arbeta med att ge förstklassig service via telefon, e-post och chatt samt hantera administrativa uppgifter såsom registrering av listor och underlag.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Besvara kundförfrågningar och hantera ärenden professionellt och effektivt.
Hålla dig uppdaterad kring företagets produkter och tjänster.
Bidra till förbättringar och utveckling av kundservicefunktionen.
Arbeta i ett team med stort fokus på samarbete och engagemang.
Vad vi erbjuder Ett dynamiskt och positivt arbetsklimat i en spännande bransch.
Möjlighet att bidra till utvecklingen av en kundservicefunktion i förändring.
Option på förlängning av arbetsperioden med ytterligare sex månader.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av kundservice eller liknande roll med fokus på kundbemötande.
Förmåga att arbeta lösningsorienterat och med hög servicekänsla.
Starka kommunikationsfärdigheter i svenska, både i tal och skrift.
Har säljerfarenhet och teknisk förståelse för arbete i olika CRM-system.
Bakgrund från energisektorn eller teknisk support är starkt meriterande
Praktisk information: Plats: Lund
Omfattning: Heltid 100%
Uppdragsperiod: 8 september 2025 - 08 mars 2026
Sista dag att ansöka är 2 september 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9481382