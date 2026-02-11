Kundrådgivare till Danske Bank!
2026-02-11
Brinner du för service och har ett intresse för bank och finans, då är denna tjänst för dig! Vi söker en Kundservicemedarbetare till vår kunds Privatrådgivning där du kommer få möjligheter att utvecklas och växa. Välkommen in med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en av Sveriges storbanker och vi söker för deras räkning en Kundservicemedarbetare. I rollen kommer du ingå i deras avdelning som hanterar kundrådgivning till deras verksamhet Kundservice Privat, som är en del av Customer Relations. Du kommer att jobba på kontoret i Stockholm och sitta tillsammans med kollegor både från kundservice och andra avdelningar i öppet landskap. Medarbetare inom Kundservice sitter förutom i Stockholm även i Linköping, Göteborg och Malmö.
Hos vår kund är det viktigt med en positiv och öppen kultur, vilket genomsyrar hela teamet och dess arbetsuppgifter. Uppdraget sträcker sig över 6 månader, med goda chanser till förlängning om alla parter är nöjda med samarbetet. Vi söker dig som kan börja den 24/2 för en obligatorisk introduktionsperiod.
Du erbjuds
• Stort ansvar och en viktig roll i banken
• Personlig och professionell utveckling
• Certifiering inom informationsgivning
Viktig information
• Uppdraget kräver ett godkänt utdrag från Belastningsregistret, samt en kreditupplysning. Krav på att beställa ut det vid ansökan, via denna länk!
Dina arbetsuppgifter
• Hanterar inkommande ärenden från privatkunder primärt via telefon, förekommer även fysiskt kundbemötande
• Arbeta och navigera i olika system samt med målstyrning för nyckeltal
• Proaktiva behovsanalyser för att erbjuda mervärde för kunderna
• Aktivt arbeta med self-service i varje kundkontakt
• Bidra med nya idéer och förslag som genererar i ett effektivare arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har ett intresse för bank och finans
• Har god system- och datavana
• Har tidigare relevant arbetslivserfarenhet i service och administration
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet inom kundtjänst mot privatkunder
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning, meriterande om inom relevant område
• Erfarenhet från bank
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Energisk
• Förändringsbenägen
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
