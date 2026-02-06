Kundrådgivare till Danske Bank!
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Jönköping
, Eskilstuna
Danske Bank sätter kunden i fokus. Genom en stabil och värdebaserad verksamhet skapar vi förutsättningar för utmärkta kundvillkor. Just nu söker vi individer som vill vara en del av vårt team och hjälpa oss att betjäna våra privatkunder!
Om Danske Bank: Danske Bank är en nordisk bank med starka lokala rötter och globala förgreningar. Med över 145 års erfarenhet har vi assisterat människor och företag i Norden att förverkliga sina drömmar och ambitioner. Danske Bank har över 19 000 anställda i 16 länder runt om i världen och betjänar våra 3,4 miljoner privata kunder, företagskunder och institutionella kunder. Utöver banktjänster erbjuder vi även livförsäkringar, pensionstjänster, hypotekslån, förmögenhetsförvaltning, fastighets- och leasingtjänster.
Om tjänsten: I rollen som kundrådgivare på Danske Bank har du en central funktion i mötet med bankens kunder. Rollen kombinerar service, rådgivning och affärsförståelse med målet att skapa en smidig och kvalitativ kundupplevelse.
I rollen kommer du att:
Hjälpa kunder med bankrelaterade frågor och ärenden
Informera om Danske Banks produkter och tjänster
Guida kunder till självhjälp via hemsida och bankapp
Arbeta för att lösa kundens ärende vid första kontakt
Hantera kundkontakt främst via telefon samt även via mejl och chatt
Genomföra behovsanalyser och anpassa tjänster och produkter efter kundens behov
Rollen erbjuder möjlighet till certifiering inom informationsgivning av värdepapper och innebär arbete i en kundserviceverksamhet där kundnöjdhet och tillgänglighet är centrala.
Vi erbjuder dig:
Omfattande utbildning och löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Certifiering inom kundservice efter avslutad utbildning (Workz Academy) Kollektivavtalsenliga villkor och friskvårdsbidrag. Tillgång till en dedikerad operativ chef som stöttar din utveckling och alltid finns tillgänglig. En trygg och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Vem är du? Vi söker en engagerad lagspelare som delar med sig av sin kunskap, bidrar aktivt i dialoger och tar initiativ till förbättringar. Utveckling är en självklar drivkraft och arbetssättet präglas av samarbete, inkludering och en stark teamkänsla.
Rollen kräver tydligt målfokus, ett helhetsperspektiv och förmåga att lyssna in olika perspektiv. Med ett öppet och nyfiket förhållningssätt efterfrågas feedback och bidrag som gynnar både teamet och banken.
Vi söker dig som:
- Har en fullständig gymnasieutbildning
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har goda dator- och systemkunskaper
Vi ser gärna att du har kunskap om eller ett intresse för ekonomi, gärna inom värdepapper, samt generell arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har en akademisk utbildning inom detta område, men det är inget krav.
Praktisk information: Start: 3/3 2026 Placering: Linköping Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Arbetstider: Måndag till fredag inom ramarna för 07:45 - 18:00 Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas. Timbaserad månadslön. Kontakt: rekrytering@workz.se
Vi erbjuder dig: Workz är specialister på kundservice och erbjuder inte bara omfattande utbildning utan också löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Efter avslutad utbildning blir du dessutom certifierad inom kundservice.
Utöver detta får du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en dedikerad operativ chef som stöttar dig i din utveckling och alltid finns tillgänglig för att hjälpa dig som konsult.
Vi är stolta över att erbjuda våra konsulter en trygg arbetsmiljö och möjligheter att växa, både personligt och professionellt!
Ansökan: Vid ansökan får du ett kort matchningstest till din mejl, som tar max 15 minuter att genomföra. Kom ihåg att slutföra testet, så vi kommer vidare i processen. Då detta är första steget i vår process. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188556-1829946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://karriar.workz.se
582 22 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Workz Sweden Jobbnummer
9729152