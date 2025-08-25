Kundrådgivare till Danske Bank!
Professionals Nord Linköping AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-08-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Vadstena
, Kinda
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för ekonomi och tycker om att bygga relationer via telefon? Vill du utvecklas inom bank och finans samtidigt som du hjälper kunder att hitta de bästa lösningarna för deras behov? Nu finns det möjlighet att ansluta dig till Danske Bank i Linköping, där du både får prestera individuellt och vara en viktig del av ett framgångsrikt team! Skicka in din ansökan idag!
Information om tjänsten & arbetsuppgifter
Professionals Nord söker i samarbete med Danske Bank en Kundrådgivare till deras outboundverksamhet som växer. Denna avdelning inom banken har ett klart definierat mål: att stärka kundrelationer, skapa positiva upplevelser och öka kundernas engagemang i banken. Genom att arbeta proaktivt med både befintliga och nya privatkunder erbjuder Danske Bank skräddarsydda lösningar som möter kundernas aktuella behov och intressen.
Som kundrådgivare blir du en del av ett team som arbetar med utgående samtal kopplat till bolånerelaterade frågor. Du representerar banken och är ofta en av de första kontakterna för både nya och befintliga kunder. Din huvuduppgift är att proaktivt kontakta nuvarande och potentiella privatkunder åt bankens rådgivare, genom att boka möten är du med och skapar nya affärsmöjligheter till banken. De kunder du dagligen har kontakt med har antingen visat ett engagemang inom banken eller att teamet i kundvårdsyfte vill ringa för att boka in möten. Genom att ge förstklassig service och ett professionellt bemötande leder många av dina samtal till bokade rådgivningsmöten, som sedan hålls med bankens privatrådgivare. Tillsammans med ditt team om fem personer kommer ni kontinuerligt förbättra era arbetsmetoder för att skapa ännu större värde för bankens kunder. Det kan även förekomma sidouppdrag från andra avdelningar på banken då outboundverksamhet har en spetskompetens inom proaktivitet.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Danske Bank. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se
Du erbjuds
En gedigen introduktion för att få dem bästa förutsättningarna
Möjlighet att bidra till teamets framgång och utveckling
En stark teamkänsla där alla stöttar och hjälper varandra
Flexibilitet att arbeta både hemifrån och på kontoret
Vi söker dig som
Har ett intresse för ekonomi och viljan till att lära dig mer om området.
Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i det dagliga arbetet.
Har goda kunskaper inom Office-paketet samt datoranvändning.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av kundkontakt och telefonvana.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas som kundrådgivare hos Danske Bank. Du är en person som tycker om kundkontakt, och relationsskapande kommer naturligt för dig. Du har förmågan att snabbt inge förtroende och skapa intresse i dina samtal med kunder. Din nyfikenhet och vilja att lära kommer att ta dig långt i denna roll, där kontinuerlig utveckling är nyckeln. Dessutom krävs det att du är ihärdig och uthållig i ditt arbete för att nå framgång.
För tjänsten krävs ett utdrag ur belastningsregister från Polismyndigheten. Om du tycker tjänsten låter intressant får du gärna redan nu beställa hem ett belastningsregister (belastningsregistret som heter "Kontrollera egna uppgifter") på polisens hemsida då det kan ta två till tre veckor att få hem i brevlådan. Vi kommer även att ta en kreditupplysning på dig innan erbjudande om anställning ges.
START: Oktober eller enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
#Danske-Bank #kundrådgivning #ekonomi
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://danskebank.com/se/om-danske-bank Arbetsplats
Danske Bank A/s, Danmark,sverige Filial Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9474477