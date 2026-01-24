Kundrådgivare till bolag inom finansiella tjänster
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och intresserad av bank och finans? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären som kundrådgivare till ett välkänt bolag i Liljeholmen! Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team, hjälpa företagskunder och myndigheter med rådgivning kring finansiella produkter!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning nu en kundrådgivare till deras kontor i Liljeholmen. Som kundrådgivare kommer du ingå i ett team om ca 20 medarbetare där du huvudsakligen arbetar med att hantera inkommande supportärenden över mail. Du kommer som kundrådgivare ansvara för att ärendena blir lösta och kunden nöjd. Du hjälper banker, företagskunder samt myndigheter med frågor kring vår kunds produkter och tjänster. Supportärendena kan variera och är ofta kopplade till betalningar, exempelvis in- och utbetalningar samt rådgivning gällande vår kunds produkter och tjänster vid implementering och användande.
Detta är ett heltidsuppdrag via oss på Academic Work som sträcker sig över sommaren, fram till slutet av augusti.
Dina arbetsuppgifter
Som kundrådgivare kommer du att hantera ärenden via främst via e-post, samt ge rådgivning kring vår kunds produkter och tjänster.
• Utföra supportärenden gällande produkter och tjänster till kunder (banker/myndigheter).
• Ge rådgivning gällande produkter och tjänster vid implementation och användandet av dessa enligt gällande Service Level Agreement (SLA).
• Hantera kundärenden främst via e-post.
• Vid behov kontakta kunder per telefon för att komplettera ärenden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen eller gymnasieutbildning och 1-3 års relevant erfarenhet inom ekonomi, bank, kundrådgivning och/eller service.
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har kännedom och/eller intresse för betalningar
• Har god Microsoft office vana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från ekonomi, bank, kundrådgivning och/eller service utöver grundkrav.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hög servicekänsla
• God Kommunikationsförmåga
• Noggrannhet
• God Samarbetsförmåga
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en aktör på betalningsmarknaden. Ersättning
