Kundrådgivare Swedbank, Sales & Service Värnamo
Swedbank AB / Bankjobb / Värnamo
2025-11-06
Är du intresserad av kundmötet, att skapa kundnöjdhet och ge service i världsklass? Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks privat- och företagskunder.
Samarbeta med andra kollegor genom att vara proaktiv och engagerad i dina kundmöten genom att hitta lösningar och behov och bidra till gruppens välmående och resultat.
Varierande arbetsuppgifter då vi jobbar både lokalt och nationellt
Utvecklas vidare inom Swedbank - Karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft
I denna roll behöver du: Ha hög servicenivå och vara engagerad med förmågan att sätta kunden i centrum.
Vara lösningsorienterad och målinriktad med passion för affären som kan göra skillnad för våra kunder.
Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Erfarenhet av kundservice, proaktivitet och försäljning
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av ett härligt team med uppdrag som gör skillnad. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Som Kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att både jobba lokalt och nationellt och för mig är det avgörande att vi jobbar som ett team för att både nå individuella och gemensamma mål." Divna Talevska, din framtida TF chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-21. Tjänsten är ett vikariat.
Placeringsort: Värnamo
Rekryterande chef: Divna Talevska
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
