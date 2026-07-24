Kundrådgivare Swedbank, Sales & Service Finspång
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2026-07-24
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Är du intresserad av kundmötet, att skapa kundnöjdhet och ge service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks privat- och företagskunder.
• Samarbeta med andra kollegor genom att vara proaktiv och engagerad i dina kundmöten genom att hitta lösningar och behov och bidra till gruppens välmående och resultat.
• Varierande arbetsuppgifter då vi jobbar både lokalt och nationellt.
• Utvecklas vidare inom Swedbank – Karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du:
• Ha hög servicenivå och vara engagerad med förmågan att sätta kunden i centrum.
• Vara lösningsorienterad och målinriktad med passion för affären som kan göra skillnad för våra kunder.
• Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
• Erfarenhet av kundservice, proaktivitet och försäljning.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett härligt team med uppdrag som gör skillnad. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Som Kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att både jobba lokalt och nationellt och för mig är det avgörande att vi jobbar som ett team för att både nå individuella och gemensamma mål."
Emelie Wettergren, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-02.
Tjänsten avser ett vikariat till och med 2027-07-31
Placeringsort: Östergötland, Finspång
Rekryterande chef: Emelie Wettergren
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27456-19283". Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Bergslagsvägen 4 (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
10010863