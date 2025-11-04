Kundrådgivare Small Corporate till Swedbank
TNG Group AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Swedbank söker Kundrådgivare till Small Corporate Service till kontoret i Göteborg
Har du en passion för service och försäljning, samtidigt som du vill överträffa kundens förväntningar? Vill du bli en del av vårt team på Swedbank i Göteborg och arbeta för ökad tillgängligheten gentemot våra kunder, maximera kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället? Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Vi söker dig som vill anta denna spännande utmaning som konsult för ett längre uppdrag på Swedbank. För uppdraget blir du anställd av oss på TNG men utgår från Swedbanks kontor i Göteborg.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som kundrådgivare hos Small Corporate service möter du företagare i deras vardag, främst genom samtal och skriftlig kontakt. Här får du en central roll i att skapa riktigt nöjda kunder genom att ge snabb, effektiv och personlig service. Genom ditt arbete bidrar du till att bygga långsiktiga relationer och säkra affärer som skapar värde för både kunden och banken.
Det här är en roll där du får möjlighet att utveckla både ditt affärsmannaskap och självledarskap. I ett öppet och samarbetsinriktat team delar ni erfarenheter och stöttar varandra i vardagen.
Värt att veta
Du blir en del av Swedbanks företagsservice med placering i Göteborg. Rollen innebär dagtidstjänst och du får en gedigen introduktion när du börjar. Här arbetar du i moderna lokaler tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande chef som stöttar din utveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och ett stort engagemang för service och affärer. Du har tidigare jobbat inom service eller kundtjänst och förstår att det stundvis kan vara lite stressigt. Du tar ansvar i ditt arbete, har ett professionellt förhållningssätt och drivs av att göra sunda affärer. Det är också viktigt att du sprider positiv energi till såväl kunder som kollegor. För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, kommunikativ och har ett intresse för att utvecklas vidare i banken. Du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska.
Intresserad?
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos Swedbank. TNG är specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Regionchef Malmö
Anna Nydahl anna.nydahl@tng.se 0709809757 Jobbnummer
9589009