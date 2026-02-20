Kundrådgivare Sales & Service - Sundbyberg
Brinner du för kundmötet, att skapa kundnöjdhet och att leverera en kundupplevelse i världsklass?Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässiga service till Swedbanks privat- och företagskunder som besöker bankkontoret samt till alla våra kunder som ringer in per telefon.
• Samarbeta med andra kollegor genom att ha en öppen, enkel och omtänksam inställning för att erbjuda våra gemensamma kunder så bra lösningar som möjligt.
• Arbeta med varierande arbetsuppgifter och hjälp kunder både lokalt och nationellt, såväl fysiskt som via telefon.
• Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du:
• Ha en hög servicekänsla, stort kundfokus och trivas att arbeta i en miljö med högt tempo.
• Vara lösningsorienterad och flexibel för att göra skillnad för våra kunder.
• Ha en positiv inställning till digitalisering och förändring samt gilla att utmana och effektivisera.
• Vara en lagspelare som sätter laget före jaget för att leverera på teamets gemensamma mål.
• Erfarenhet av proaktiv försäljning och kundservice.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett rutinerat team med glada och professionella kollegor som tillsammans arbetar för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt! Vi arbetar i en föränderlig miljö och är inte rädda för att prova nytt och anpassar våra arbetssätt därefter. Genom tillgänglighet, proaktivitet och en förstklassig service till kunder, både lokalt och nationellt, är vi Swedbanks ansikte ut mot kund och strävar efter en hög kundnöjdhet. Som medarbetare på Sales & Service i Sundbyberg erbjuds du en arbetsplats med högt i tak och en övertygelse om att när vi är positiva och har roligt på jobbet så gör vi också ett bättre arbete!" Fredrik Carnestedt, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-06.
Tjänsten avser ett vikariat till och med 2027-03-31
Placeringsort: Stockholm, Sundbyberg
Rekryterande chef: Fredrik Carnestedt
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
