Kundrådgivare med mycket god servicekänsla - Bli en del av vårt team!
SRV återvinning AB / Kundservicejobb / Huddinge Visa alla kundservicejobb i Huddinge
2026-03-04
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SRV återvinning AB i Huddinge
, Stockholm
, Salem
, Haninge
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Nu söker vi nya medarbetare till kundrådgivningen på SRV, är du vår nästa kollega? Vi är ett team på 10 medarbetare, som stöttar varandra, delar kunskap och ser till att varje kund får en riktigt bra upplevelse. Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du gör skillnad varje dag? SRV Återvinning söker nu 2-3 kundrådgivare med mycket god servicekänsla och en vilja att skapa bästa möjliga kundupplevelse
Är det dig vi söker? Om tjänsten
Leverera kvalificerad kundservice till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag via främst telefon, mejl och digitala kanaler.
Rådgivning kring produkter, tjänster, avtal, avfallssortering och gällande regelverk utifrån kundens behov, miljökrav och avfallstaxa.
Ansvar för att hantera inkommande kundärenden så som exempelvis, beställningar, framtagande av offerter, fakturafrågor och reklamationer. Även utredning av mer komplexa kundärenden förekommer.
Medverkan i viss försäljning och utveckling av kundrelationer.
Säkerställa korrekt hantering av kunddata i enlighet med GDPR och interna riktlinjer.
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, processer, produkter, rutiner och digitala stöd inom Kund och Marknad.
Insamlande av data och visst analysarbete inom ramen för uppdraget kan förekomma.
Samverka internt och externt samt delta i projekt och utvecklingsinitiativ vid behov.
Är det här du?
Har gymnasieexamen
Minst 3 års erfarenhet av kundrådgivning eller liknande roller inom tjänsteverksamhet.
Erfarenhet av arbete med komplexa ärenden, avtalsfrågor och kunddialoger.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Meriterande med erfarenhet av försäljning, förhandling, fakturahantering eller taxefinansierade tjänster.
Som person:
Serviceinriktad och professionell i kundmötet.
Kommunikativ, lösningsorienterad och förtroendeskapande.
Har god förmåga att arbeta noggrant och strukturerat även i ett högt tempo.
Vilja att bidra till utveckling och förbättring.
Ansvarstagande och självständig med mycket god samarbetsförmåga för att bidra till teamets resultat.
Om verksamheten
På SRV arbetar vi för en framtid där resurser tas till vara och hållbara val är en självklarhet. Vi utvecklar vår verksamhet för att kunna erbjuda den mest hållbara avfallshanteringen. Vårt mål är att inspirera till hållbara val och minska mängden avfall. Vi vill att våra tjänster ska göra det enkelt att leva hållbart. Genom samarbete och smarta lösningar strävar vi efter att varje resurs används effektivt och skadliga ämnen lämnar kretsloppet.
Den här tjänsten är en möjlighet för dig som vill vara med och förvandla SRV från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du kommer att ha en betydelsefull roll som är en viktig del av helheten. Allt sker inom ramen för vår värdegrund: professionell, enkel, tillsammans .
Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.
På SRV värnar vi om en sund arbetsmiljö. Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, subventionerad massage, försäkringar, tjänstepension och subventionerad lunch. Vi har möjlighet till hybridarbete i de tjänster som har förutsättningar för det.Publiceringsdatum2026-03-04Så ansöker du
Rollerna är tillsvidareanställningar med placering på huvudkontoret, nära Huddinge Centrum. Tjänsterna inleds med sex månaders provanställning. Eftersom våra verksamheter finns utspridda runtom Södertörn är körkort ett krav. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi bakgrundskontroller på våra kandidater som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sektionschef kundrådgivning privatkund, Anni Björnell: anni.bjornell@srvatervinning.se
eller Sektionschef kundrådgivning BRF och företag, Pernilla Wikström: pernilla.wikstrom@srvatervinning.se
. Vid ev frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner, Titti Jardetun: titti.jardetun@srvatervinning.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 20 mars 2026. Vänta inte med din ansökan då vi går igenom dem löpande. Tjänsterna kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag,
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekryteringen. Samtliga av våra inköp sker i enlighet med LOU. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7149390-1872934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Srv Återvinning AB
(org.nr 556053-7515), https://karriar.srvatervinning.se
Björkholmsvägen 16 (visa karta
)
141 46 HUDDINGE Arbetsplats
SRV återvinning AB Kontakt
Titti Jardetun titti.jardetun@srvatervinning.se 08-522 256 85 Jobbnummer
9776185