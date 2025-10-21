Kundrådgivare I Stockholm Med Fokus På Varma Leads Till 1komma5°
1komma5 Grader AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-21
Välkommen till 1KOMMA5, Europas ledande leverantör av energilösningar till privatpersoner.
Vi driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030 och levererar lösningar som solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-baserade energistyrsystem Heartbeat. Företaget grundades 2021 och har redan över 2 200 medarbetare på mer än 75 orter i Norden, Europa och Australien. Redan 2023 nådde vi Unicorn-status som det snabbast växande cleantech-bolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Om rollen Som kundrådgivare hos oss blir du en nyckelperson i vårt nya team på Stockholmskontoret. Du arbetar med varma leads, vilket innebär att kunderna redan har visat intresse för våra produkter. Här handlar jobbet inte om kalla samtal, utan om att guida, inspirera och skapa skräddarsydda lösningar för varje kund.
Du följer kunden genom hela processen - från första kontakt till färdigt avtal - och bygger långsiktiga relationer. Rollen innefattar även att designa solcellsanläggningar, ta fram offerter och säkerställa en smidig projektleverans.
Varför jobba hos oss?
Du blir en del av ett nytt team på vårt Stockholmskontor och får möjlighet att sätta kultur, skapa gemenskap och forma teamets arbetssätt.
Du arbetar i en framtidsbransch med stark efterfrågan och stor utvecklingspotential.
Du får arbeta med produkter som gör verklig skillnad för både kund och klimat.
Du får en trygg grundlön och en attraktiv provision utan tak, vilket ger dig stora möjligheter att påverka din egen inkomst.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och känner dig trygg i kunddialoger.
Har god telefon- och datorvana.
Är social, lösningsorienterad och trivs i en fartfylld miljö.
Behärskar svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av att jobba i CRM-system.
Publiceringsdatum2025-10-21
START: Enligt överenskommelse PLATS: Stockholm OMFATTNING: 100%
1KOMMA5 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
