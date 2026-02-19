Kundrådgivare heltid till Svensk Fastighetsförmedling huvudkontor
2026-02-19
I rollen som Kundrådgivare blir du en del av ett ambitiöst och sammansvetsat team med stark laganda. Du arbetar inom vårt kundcenter med målet att bidra till fler affärer för organisationen. Genom att boka fler kundmöten, utveckla kundrelationer och arbeta proaktivt mot marknaden, stöttar teamet våra franchisetagare och fastighetsmäklare i deras vardag. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ännu fler kunder ska välja Svensk Fastighetsförmedling.
Om rollen Som Kundrådgivare är du första kontakten med framtida bostadssäljare och spekulanter. Du arbetar proaktivt via telefon, bokar värdefulla kundmöten till våra mäklare och positionerar Svensk Fastighetsförmedling som det självklara valet på marknaden.
Rollen utgår från vårt huvudkontor i centrala Stockholm, där du blir en del av ett engagerat kundcenterteam och rapporterar till Kundcenterchefen. Här får du möjlighet att påverka resultatet - varje dag.
Vi söker dig med:
Arbetserfarenhet av försäljning, mötesbokning eller utgående telefonkontakt
Vana av att använda telefon som huvudsakliga arbetsredskap
Ett starkt resultatfokus och eget driv
En stark kommunikationsförmåga
En tydlig struktur och ett lösningsorienterat förhållningssätt
En positiv inställning och som älskar att lyckas tillsammans
Flytande Svenska i tal och skrift
Låter det Intressant? Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! För mer information om tjänsten kontakta Kundcenterchef Elias Akyol på elias.akyol@svenskfast.se
. Vi kontaktar och intervjuar kandidater löpande.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1 250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Genom löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten att vara delägare skapar vi en arbetsplats för framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är en del av Korall koncernen, där vi har ett gemensamt syfte att skapa ett hållbart boendeliv. Det genomsyrar alla våra verksamheter och tillsammans vill vi äga begreppet hållbart boendeliv och fylla det med innehåll, tjänster och handling. Vi är experter på allt kring boendet och kan bidra med vår kunskap och göra skillnad. Svensk Fastighetsförmedling med verksamhet i Spanien och Sverige tillsammans med Ordna Bolån är idag del av vår koncernstruktur. Under kommande år kommer vi att lansera fler erbjudanden för att underlätta och skapa förutsättningar för ett hållbart boendeliv, ur fler perspektiv. Från köp, sälj och förvaltande till boendeekonomi och kringliggande behov.
