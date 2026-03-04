Kundrådgivare/ceremonivärd/transportör på Öströms begravningsbyrå Gällivare
Fonus, ekonomisk förening / Begravningsentreprenörsjobb / Gällivare Visa alla begravningsentreprenörsjobb i Gällivare
2026-03-04
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Hos oss skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors önskemål. Några av arbetsuppgifterna som kundrådgivare, ceremonivärd och transportör och är att:
• Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning
• Ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin, inklusive val av ceremonityp, kistor, urnor och andra detaljer
• Upprätta kostnadsförslag, hantera fakturering och betalningar
• Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter
• Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier vilket innebär helhetsansvar för att ceremonin möter kundens beställning på ett tillfredställande sätt
• Hantera avlidna vid personliga avsked och förberedelse för ceremoni
• Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boende
• Bilvård - våra fordon ska vara lika välvårdade som vår service
Vi söker en ny kollega till oss på Öströms begravningsbyrå i Gällivare, och där även arbete i Kiruna kan förekomma. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse, och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig
• Du har körkort och tillgång till egen bil
• Du har god fysik då flera tunga lyft förekommer i arbetet
• Du är strukturerad och har en mycket god förmåga att planera och organisera ditt arbete även när tempot varierar
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem är en fördel
• Beredskap att arbeta utanför kontorstid där kvälls- och helgarbete förekommer
• Det är meriterande om du talar flera språk eller har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda.
Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• Friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-18, men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum. Vill du veta mer om rollen, tveka inte att kontakta Jessica Bucht, Kundområdeschef via e-post: jessica.bucht@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Öströms begravningsbyrå - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
