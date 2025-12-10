Kundrådgivare Bank med ambition att utvecklas
Länsförsäkringar Älvsborg / Kundservicejobb / Alingsås Visa alla kundservicejobb i Alingsås
2025-12-10
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Älvsborg i Alingsås
, Ale
, Lerum
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som kundrådgivare i Alingsås kommer du i huvudsak att ansvara för det spontana kundmötet men även för på förhand inbokade kundmöten både digitalt och fysiskt. I rollen i kundtjänst är du den första kunderna träffar när de kommer in på våra kontor och uppdraget är att du på ett professionellt och pedagogiskt sätt hjälper kunden till en enklare vardag och en trygg framtid utifrån kundens behov inom betala, bolån, spara/placera, pension och försäkringar.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor då en av LF Älvsborgs styrkor är att erbjuda helheten inom bank och försäkring och trygghetstjänster, och en stor del av uppdraget är att slussa kunden till rätt kollega beroende på vad kundens behov är.
Vem är du?
Som person sprider du glädje och har en positiv attityd som bidrar till en framgångsrik kultur på kontoret. Du är en prestigelös och engagerad lagspelare som tar en aktiv roll i gruppens gemensamma arbete.
Rollen ställer krav på att du är noggrann och ansvarstagande, du har såväl kundens som LF Älvsborgs bästa för ögonen. Du trivs i en utåtriktad roll i kontakten med våra kunder, och kan på ett tydligt och enkelt sätt förmedla information såväl muntligt som skriftligt.
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, såsom högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande. För rollen är det meriterande med bankerfarenhet samt innehar swedsec-licens och swedsec bolån.
Mer information om tjänsten
Tillsvidareanställning efter provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och med placering i Region Mitt på kontoret i Alingsås.
Region Mitt har kontor i Alingsås, Lerum och Nödinge och resor till de andra kontoren kan förekomma.
Sista ansökningsdag för tjänsten 11 januari 2026
Intervjuer kommer ske löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas snarare, så tveka inte med att ansöka!Publiceringsdatum2025-12-10Kontaktuppgifter för detta jobb
Ulla-Carin Engel, Privatmarknadschef Bank tel: 0322-785 78
Roger Rönnerhag, HR tel: 0521-27 30 26
Karin Eriksson-Gustavsson, Facklig företrädare FORENA tel 0521-27 30 74
LF Älvsborg är ett försäkringsbolag, bank och fastighetsförmedling under samma tak. Vi ägs av våra kunder och kan koncentrera oss på deras bästa.
Genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar vi förutsättningar för att ge kunderna det bästa kundmötet. Våra medarbetare har stor kunskap inom bank och försäkring med hög känsla för service och bra samarbete vilket resulterar i att vi har stark tillväxt och inflöde av nya bankkunder. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Älvsborg
(org.nr 562500-4337), https://www.lansforsakringar.se/alvsborg/privat/ Arbetsplats
LF Älvsborg Jobbnummer
9636721