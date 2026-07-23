Kundrådgivare - fast lön + bonus, ingen erfarenhet krävs
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Norrtälje Visa alla säljarjobb i Norrtälje
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Omnichannel AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Kundrådgivare - För dig som vill bli riktigt bra på människor och affärer
Som kundrådgivare på Key Solutions hjälper du kunder att hitta rätt produkter och tjänster genom rådgivning och försäljning - samtidigt som du utvecklar färdigheter som du har nytta av resten av arbetslivet.
I över 18 år har vi hjälpt människor att utvecklas inom försäljning. Många av våra ledare började sin karriär som kundrådgivare, utan tidigare erfarenhet.
Vi tror inte att talang är något du föds med. Vi tror att rätt människor, rätt coachning och hårt arbete skapar resultat.
Om du är ambitiös och vill utvecklas snabbare än de flesta i din ålder kommer du att trivas hos oss.
Vad gör en kundrådgivare?
Du representerar några av Sveriges starkaste varumärken och hjälper privatpersoner att hitta rätt lösning utifrån deras behov.
Du arbetar med rådgivning, försäljning och kundrelationer samtidigt som du utvecklar kommunikation, affärsförståelse och självförtroende.
Varför välja Key Solutions?
🏆 En av Europas bästa arbetsplatser och Great Place to Work-certifierade 14 år i rad
👥 Vi har hjälpt över en miljon kunder att hitta rätt lösning
🎓 En av Sveriges mest omfattande interna säljutbildningar
📈 Tydliga karriärvägar där du kan utvecklas till exempelvis mentor, teamledare, gruppchef eller specialist
Vi tror att du är någon som:
• gillar kundkontakt
• vill utvecklas
• tar ansvar
• tycker om att sätta mål
• vill tjäna bra när du presterar bra
• motiveras av att kunna påverka din lön genom dina resultat
Vad du får
💰 Fast lön + generös provisionsmodell
🎓 Betald introduktion och utbildning
🤝 Personlig coachning varje vecka
📚 Kontinuerlig kompetensutveckling med tydlig karriärplan
🎉 Tävlingar, konferenser och aktiviteter
👥 Kollegor som pushar dig att bli bättre varje dag
Vad gör Key Solutions annorlunda?
Vi bygger inte bara säljare. Vi bygger människor.
Hos oss utvecklar du kommunikation, affärsförståelse, ledarskap och förmågan att bygga relationer – färdigheter som du har nytta av långt efter att arbetsdagen är slut.
Ansök redan idag. Du behöver inget CV – berätta gärna kort om dig själv och varför du är intresserad av rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116243-2113884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
10010377