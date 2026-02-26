Kundorienterad kommersiell förvaltare - Corem Property Group
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2026-02-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sententia Rekrytering & Konsult AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en affärsdriven relationsbyggare med passion för fastigheter och nöjda hyresgäster? Vill du arbeta i en roll där du får stort mandat att påverka både ekonomi, kundnöjdhet och fastigheternas långsiktiga värde? Tänker du dessutom laget framför jaget är du välkommen till vårt starka team i Linköping!Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Att arbeta som Kommersiell Fastighetsförvaltare på Corem innebär att ständigt vara alert och snabbt kunna ge service och support till såväl hyresgäster som kollegor. Som förvaltare är du och ditt team det viktiga navet kring fastigheterna vilket innebär många kontaktytor, varierande arbetsuppgifter och att arbeta både långsiktigt och strategiskt. På kontoret i Linköping finns ytterligare 2 kommersiella förvaltare och sammanlagt 17 medarbetare som blir dina närmaste kollegor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för uthyrning, utveckling och förvaltning av lokaler i våra fastigheter
Planera och utföra arbetet utifrån budget- och resultatansvar
Aktivt bidra till marknadsföring och kundaktiviteter
Ha dagliga hyresgästkontakter och sedvanliga avtalsförhandlingar
Upprättande, tecknande, bevakning och omförhandling av hyresavtal
Aktivt nätverka med befintliga och potentiella hyresgäster och samarbetspartners
Delta i projekt som hyresgästanpassningar och planerat underhåll av våra fastigheter
Identifiera utvecklingsmöjligheter och bidra till värdeskapande
Din bakgrund och person
Vi söker dig som har ett genuint intresse för både affär och kundrelationer, och som trivs i en dynamisk miljö där du får ta stort ansvar.
Vi tror att du har:
En vilja att bidra till Corems hållbara affär - ekonomiskt, socialt och miljömässigt
Ett affärsmässigt, strukturerat och proaktivt arbetssätt
Förmågan att bygga och vårda långsiktiga hyresgästrelationer
God förhandlingsvana samt kunskap om hyresjuridik
Stark analytisk förmåga kopplad till ekonomi, budget och intäktsflöden
Erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning eller liknande roll, helst i Linköpingsområdet
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller för tjänsten annan likvärdig utbildning inom t ex juridik eller ekonomi.
Du är engagerad och har ett affärsmässigt- och personligt driv. Du är prestigelös noggrann, lösningsorienterad och trivs med stort eget ansvar.
Corem värdesätter teamorienterade kollegor där man bidrar till gruppen både socialt och genom erfarenhetsutbyte och vill därför att du aktivt och naturligt söker samarbeten.
För tjänsten krävs att du har körkort.
Corem erbjuder
En arbetsplats där kundnära förvaltning och långsiktiga värden är centrala.
Möjlighet att påverka och utveckla några av Nordens mest attraktiva kommersiella fastigheter
För dig som värderar frihet under ansvar, högt i tak och att skapa långsiktiga affärer erbjuder vi stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans. Hos oss känner du dig stolt, engagerad och viktig.
Du kommer till ett kontor där det händer mycket. Vi har ett starkt varumärke med mycket kundfokus och en god laganda. Här ges du stora möjligheter att påverka, inte bara din egen vardag och utveckling inom kommersiell förvaltning, utan även verksamheten i stort.
Företagskulturen präglas av öppenhet och nyfikenhet där vi ger våra medarbetare stort förtroende och eget ansvar. Vi arbetar utefter våra värderingar; Framåt tillsammans med närhet, drivkraft, engagemang och affärsmässighet.
Din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan i form av CV och ett personligt brev via www.sententiarekrytering.se
så snart som möjligt, dock senast onsdagen den 25 mars 2026
Har du frågor är du välkommen att kontakta Eva Andersson, Rekryteringskonsult, Sententia Rekrytering & Konsult, tfn 0706-15 32 30.
Om Corem
Corem Property Group förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva lägen i Sverige, Danmark och USA. Vår vision är Fastigheter för framtiden. Vi har ett långsiktigt perspektiv där vi förvaltar fastigheter i en centraliserad organisation med egen personal i syfte att vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster. I Linköping är Corem en av de största fastighetsägarna med ca 226 000 kvm fördelat på kontor, handel och lager i strategiska lägen runt om i staden. Läs mer på www.corem.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285590-1863423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), https://www.sententiarekrytering.se
Sankt Larsgatan 51 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Jobbnummer
9765810