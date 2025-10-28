Kundorienterad handläggare inom administration till utsädesenheten
2025-10-28
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
På Växt- och kontrollavdelningen arbetar vi bland annat med certifiering, rådgivning, regler och kontroller inom exempelvis utsäde, växtskydd, växtnäring, genteknik, foder och ekologisk produktion. Avdelningen består av nio enheter med cirka 170 medarbetare varav mer än hälften är regionalt placerade.
På utsädesenheten är vi 20 medarbetare som brinner för konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk genom att främja odling och användning av högkvalitativt utsäde genom utsädescertifiering, baserad på olika kvalitetskontroller. Under hög säsong förstärker vi vår fältverksamhet med ytterligare ca 50 säsongsanställda och ett antal erfarna konsulter.
Vårt övergripande mål är att vi håller god kvalitet inom vårt uppdrag, att våra kunder känner sig trygga och nöjda med våra leveranser och att våra medarbetare känner sig motiverade och säkra i sin yrkesroll.

Arbetsuppgifter
Vårt arbete är väldigt dynamiskt, innebär varierande arbetsuppgifter och mycket kontakter med utsädesbranschen. Som handläggare inom administration är dina huvuduppgifter att ansvara för enhetens allmänna administration och vara en hjälpande en hand för våra certifieringsteam och laboratorium på vår systerenhet, utsädesanalysenheten. Uppgifterna innefattar bland annat uppföljningar av olika slag, olika steg från registrering till arkivering av olika ärenden och tryckning av etiketter. Fördelningen kan variera under olika perioder och år.
Process- och kvalitetsutveckling utifrån uppdrag, målgrupp och verksamhetens budgetramar är viktiga byggstenar i vårt arbete. Du förväntas initiera och utföra förbättringar samt utvärdera deras efterlevnad.
Tjänsten är på deltid, 60%.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom det naturvetenskapliga området och erfarenhet av administrativt arbete inom utsädesbranschen. Det är meriterande om du även har relevant erfarenhet av arbete med arkivering, labb och analys.
Tjänsten förutsätter körkort, god datorvana i Officepaketet samt goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Vem du är spelar stor roll!
Du är samarbetsorienterad, strukturerad i ditt arbete och jobbar aktivt med att föreslå förbättringar utifrån vårt uppdrag och budget. Det är viktigt för dig att sätta deadlines både för dig själv och ibland dina kollegor för att kunna planera och utföra ditt arbete väl.
Du axlar självklart inte alla utmaningar själv utan har lätt att samarbeta och hitta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på våra gemensamt uppsatta mål.
Känner du igen dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Landskrona med möjlighet att arbeta delar av din arbetstid på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Arbetsplats

Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen

Kontakt
Enhetschef utsädesenheten
Sanja Manduric
Sanja.Manduric@jordbruksverket.se
036-15 84 26
